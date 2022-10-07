Економічна ситуація

Результати щомісячного опитування підприємств за вересень 2022 р., проведеного Національним банком, засвідчили що економічна активність підприємств поступово відновлюється в усіх секторах. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у вересні в порівнянні з червнем (місяць в якому було відновлено проведення опитувань) підвищився на 4.8 в. п. і становив 46.1. Вплив війни (руйнування виробничих потужностей, труднощі з логістикою, здорожчання енергоресурсів) продовжує стримувати відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки. Водночас на тлі пристосування бізнесу та населення до поточної ситуації, більшість підприємств посилюють власні очікування щодо зростання обсягів виробництва та товарів, закуплених для продажу. Зокрема ділові очікування респондентів сектору торгівлі повернулися до рівня кінця 2021 р. та уперше з початку 2022 року наблизилися практично до нейтрального рівня – підвищився до 49.9.

Негативними тенденціями залишається те, що більшість підприємств зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників та те, що підприємства всіх секторів і надалі не очікують зростання загальної чисельності працівників на своїх підприємствах.

Український експорт товарів у вересні вперше після початку повномасштабної війни перевищив $4 млрд, а негативне сальдо в торгівлі товарами у вересні скоротилося в 3 рази – до $354 млн проти $1,053 млрд у серпні. Значною мірою така позитивна динаміка була зумовлена тим, що за два місяці функціонування зернового коридору (з 1 серпня по 30 вересня) через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях.

За даними Міністерства економіки, за результатами серпня український експорт у країни Європейського Союзу майже досяг довоєнного рівня. А за результатами І-III кварталу навіть перевищив відповідні довоєнні показники. Крім того, на минулому тижні Уряд прийняв рішення заборонити будь-який експорт товарів до РФ, якій після початку війни знаходився на мінімальному рівні (не перевищував 10 млн дол. США).

Бюджетна сфера

За оперативними даними Державної казначейської служби, у вересні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 156,1 млрд гривень. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані коштом податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 26,3 млрд грн; податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 22 млрд грн (зібрано 23,6 млрд, відшкодовано – 1,6 млрд грн); податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,9 млрд грн; акцизного податку – 9,2 млрд грн; рентної плати за користування надрами – 7 млрд грн; ввізного та вивізного мита – 2,4 млрд грн; податку на прибуток підприємств – 1,4 млрд гривень. Також у вересні до загального фонду державного бюджету надійшло 72,5 млрд грн міжнародної допомоги (грантів).

При цьому, касові видатки державного бюджету у вересні становили 295,2 млрд грн, у тому числі загального фонду – 233,1 млрд грн. Загалом за 7 місяців 2022 року касові видатки становили 1745,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – 1593,8 млрд грн, або 83,6% від розпису звітного періоду.

Фактичний дефіцит державного бюджету у вересні збільшився до 74,9 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 76,6 млрд гривень. Загалом, за січень-вересень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 493,4 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 495,3 млрд грн, при запланованому розписом загального фонду на січень-вересень 2022 року дефіциті у сумі 1018 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2022 року становили 749 млрд грн або 87% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 475,6 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 49,7 млрд грн (1131,4 млн дол. США та 473 млн євро). При цьому, внаслідок випуску військових ОВДП залучено 443,3 млрд грн, в тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України – 315 млрд грн. Із зовнішніх джерел залучено 273,5 млрд грн (в усіх валютах у гривневому еквіваленті).

Зберігаючи ставки державних запозичень на рівні минулих аукціонів, на черговому аукціоні, який відбувся 04.10.2022, Міністерством фінансів було залучено до державного бюджету лише 44,5 млн гривень на строки від 6 місяців до 1,5 року (зі ставками від 12% до 16%). При цьому, обсяг виплат уряду за погашеннями ОВДП продовжує суттєво перевищувати запозичення від продажу відповідних цінних паперів на аукціонах. Так, із початку повномасштабної війни обсяг виплат по ОВДП перевищував нові запозичення на 54,1 млрд гривень. Зокрема, з 24 лютого до 2 жовтня 2022 року Уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 149,2 млрд грн, 1,5 млрд дол. США та 168 млн євро, натомість від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах залучив – 100,2 млрд грн, 974,3 млн дол. США та 468,4 млн євро.

Валютний ринок

Збільшення попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, що перевищувало зростання її пропозиції, обумовило збільшення дефіциту іноземної валюти на міжбанківському ринку минулого тижня. Це, своєю чергою, обумовило продовження тренду до зростання інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти, чистий обсяг яких минулого тижня збільшився до 832 млн доларів США.

Разом з тим, динаміка платіжного балансу України у січні-серпні 2022 року свідчить про збалансований вплив зовнішньоекономічних операцій резидентів України із рештою світу на динаміку курсу гривні. Поточний рахунок платіжного балансу за вісім місяців 2022 року був зведений із профіцитом 6,7 млрд доларів США (за відповідний період 2021 року був від’ємним на рівні -0,7 млрд доларів США). При цьому, дефіцит зовнішньої торгівлі як товарами, так і послугами у серпні продовжував зростати (до -8 млрд та -4,9 млрд доларів США за січень-серпень відповідно). Натомість суттєву підтримку платіжному балансу продовжують забезпечувати стійкі надходження з оплати праці українців за кордоном (9,3 млрд доларів США за 8 міс. 2022 р. – на рівні дещо вищому, ніж минулого року) та надходження міжнародної допомоги до сектору загальнодержавного управління (+9,5 млрд доларів США за 8 міс. 2022 р.)

Надходження прямих іноземних інвестицій у січні-серпні 2022 року становили 178 млн доларів США та забезпечувалися, головним чином, реінвестованими доходами іноземних інвесторів (681 млн доларів США) та новими прямими інвестиціями в українські підприємства (215 млн доларів США), що дозволило компенсувати скорочення заборгованості українських підприємств перед прямими інвесторами-нерезидентами (-718 млн доларів США). Водночас обсяг торгових кредитів, наданих резидентами України нерезидентам, за січень-серпень перевищив 9 млрд доларів США (у 2021 році становив близько 1 млрд доларів США), що може свідчити про затримки із поверненням валютного виторгу в Україну від зовнішньоторговельних операцій.

Фінансовий сектор

Обсяг працюючих кредитів банків у серпні зменшився на 2,2% в основному внаслідок скорочення працюючих корпоративних кредитів в іноземній валюті (-2,8% або -6,7 млрд грн в еквіваленті за місяць). Натомість скорочення працюючого гривневого корпоративного портфеля банків було не таким суттєвим – лише на 0,5% за місяць, оскільки підтримується переважно державними програмами.

Так, за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" минулого тижня банками було видано 253 пільгові кредити на загальну суму 1,23 млрд грн, з яких близько третини – державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою становила 13,3 тисячі, а їх обсяг досяг майже 53 млрд гривень. З огляду на пріоритетність цілей поточного періоду, левову частку кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.

При цьому, українські банки продовжують зберігати достатній рівень капіталізації та ліквідності. Зокрема, значення показників достатності капіталу банків у серпні залишалися на рівні, що перевищує нормативні значення: 16,9% для регулятивного та 11,5% для основного капіталу банків. Банки також продовжують виконувати нормативи ліквідності та кредитних ризиків.

Своєю чергою, обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) збільшився до майже 320 млрд гривень (у тому числі близько 260 млрд гривень – у депозитних сертифікатах НБУ). Основним чинником збільшення банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду та скорочення готівкової гривні поза банками, тоді як чистий продаж Національним банком іноземної валюти в банків зменшував обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності, своєю чергою, визначає низький попит банків на кредити рефінансування (заборгованість платоспроможних банків за тендерними кредитами рефінансування НБУ за минулий тиждень скоротилася на 2,3 млрд гривень) та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (23%).

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

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