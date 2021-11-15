Ексредакція Kyiv Post запускає нове ЗМІ

Про це експрацівники газети повідомили у Facebook.



"Зараз ми переходимо до запуску нового медіа-аутлета з 30 експрацівниками Kyiv Post на борту, щоб продовжити його спадщину", - йдеться на сторінці Save the Kyiv Post.



Редакційну команду очолить колишня заступниця головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко, яка 10 років працювала у газеті.



За бізнес-сторону нового проєкту відповідатиме медіаконсультаційна фірма Jnomics Media, що базується в Лондоні та Києві.



"Засновники Jnomics - випускники Kyiv Post, Якуб Парусинскі та Дарина Шевченко. Вони мають особистий зв'язок з командою і натхненно допомагають нам у створенні видання. Парусинський та Шевченко будуть вступати на посаді головного фінансового директора та головного виконавчого директора відповідно", - йдеться у повідомленні.



Крім того, колишня команда Kyiv Post із 15 листопада почала випускати власний продукт - інформаційний бюлетень. Він виходитиме, поки ЗМІ перебуває на стадії розробки.



Довідка: Kyiv Post - найстаріша англомовна газета країни. Її заснував американець Джед Санден 18 жовтня 1995 року у Києві. Газета вийшла в Інтернеті у 2002 році. Матеріали видання стосуються теми політики, бізнесу та культури.

Нагадаємо, 8 листопада власник англомовної газети Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що видання з 8 листопада "на короткий час" припиняє свою роботу. Журналістка видання Анна Миронюк назвала звільнення редакції "розплатою" з боку Ківана за "спробу колективу зберегти незалежність Kyiv Post".