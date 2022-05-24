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Екстренер збірної України з футболу зіграв у благодійному матчі, кошти з якого підуть зокрема й дітям з України

24 травня, 2022 вiвторок
05:48
Спорт Андрій Шевченко благодійний матч

На "Сан Сіро" у Мілані пройшов благодійний матч легенд, у якому взяли участь як колишні, так і діючі футболісти

Про це пише UaФутбол.

Організатором виступив Самюель Ето'О, який нині обіймає посаду голови камерунської футбольної федерації. На його заклик відгукнулися Майкон, Франческо Тотті, Піппо Індзагі, Патрік Клюйверт, Андреа Пірло, Кларенс Зеєдорф, Пауло Дібала та багато інших.

Знайшлося в зірковій компанії місце і Андрію Шевченку, який хоч і не забив сам, але відзначився гольовою на Зеєдорфа.

Після заміни Андрія фанати на "Сан Сіро" ще довго аплодували та скандували його ім'я – у Мілані українця, як і раніше, обожнюють.

Щодо головного – благодійності – половина виручених грошей дістанеться Samuel Eto'o Foundation, а інша – Slums Dunk ODV. Витратити їх обіцяють на підтримку освіти дітей-спортсменів із бідних сімей.

Також організація забезпечує збирання коштів для протидії будь-яким видам дискримінації та забезпечення потреб українських переселенців, які вимушено залишили свій дім через війну з Росією.

  • Відзначимо, Андрій Шевченко від початку широкомасштабної агресії Росії почав займатись організацією міжнародної підтримки Україні та збором коштів для потреб воюючої країни, а нещодавно став першим амбасадором президентської платформи UNITED24.

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футбол
Андрій Шевченко
благодійний матч
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