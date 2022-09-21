Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, окупаційна влада "ДНР" скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. Завдяки цьому планують "мобілізувати" від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. А через нестачу персоналу виробництво на заводі "тимчасово призупиняють".

Окрім того, до складу окупаційних військ почали набирати ув’язнених, яких утримують у закладах позбавлення волі на території "ДНР". Ці "новобранці" мають поповнити склад так званого батальйону "Сомалі", 100-ї окремої мотострілецької бригади та 9-го окремого мотострілецького полку ЗС РФ.

Критеріями відбору "контрактників" є фізичні дані й наявністю досвіду бойових дій. Водночас на кримінальну статтю та термін ув'язнення окупанти не зважають. Проте охочих підписувати контракт небагато, – додають у розвідці.

Тим часом на полігоні поблизу тимчасово окупованого Тореза росіяни облаштували тренувальний табір для засуджених з РФ. Наразі в табір доправляють "особовий склад". Як додають у розвідці, мешканці окупованих районів Донеччини, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина "мобілізованих" не прибула на місце збору у військову частину в Торезі.

Водночас в тимчасово окупованому Криму чоловікам заборонили виїжджати з місць реєстрації без дозволу військового комісара. Для оформлення необхідних документів тепер необхідно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення.

Про те, що ворог продовжує примусову мобілізацію жителів окупованих Донеччини й Луганщини, а чоловіків затримують зведені загони, повідомляли також у Генштабі ЗСУ.

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