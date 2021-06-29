Енергетична спільнота ЄС закликала НКРЕКП не обмежувати роботу трейдерів на ринку електроенергії
Енергетичне співтовариство Європейського Союзу закликало Національну комісію, що здійснює державне регулювання на ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не обмежувати роботу на ринку електроенергії і не вводити нову методику формування максимальних і мінімальних цін на електроенергію на окремих сегментах ринку
Про це повідомляє ЛІГА.Бізнес.
Згідно з листом директора енергорегулятора ЄС Янеза Копача до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка від 18 червня 2021 року, Євросоюз закликає НКРЕКП не вводити неринкові обмеження на енергоринку у відповідь на потенційні маніпуляції з боку його учасників, а почати розслідувати окремі випадки і використовувати свої повноваження для моніторингу ринку.
"Деякі учасники ринку подають заявки без наміру поставити їх на ранку, а скоріше залишають відкритими у балансуючому сегменті, тобто займають спекулятивну позицію за ціною небалансу. ... Потенційні маніпуляції не мають ставати причиною обмежень, які виходять за межі розумного і необхідного ринкової практики", - цитує ЛІГА текст листа.
Натомість Копач рекомендував НКРЕКП Заборонити учасникам ринку "займати спекулятивну позицію у механізмі балансування" і скасувати обмеження ціни на електроенергію на ринку "балансуючих послуг".
Крім того, Копач розкритикував нещодавні пропозиції Міненерго до НКРЕКП тимчасово обмежити роботу трейдерів на ринку "на добу наперед" і "внутрішньодобовому ринку" і закликав утриматися від прийняття методики встановлення максимальних і мінімальних цін на енергоринку, назвавши такі ініціативи неринковими.
Копач нагадав, що будь-який наказ або розпорядження, які здійснюють тиск на регулятора, суперечать правилам Енергетичного співтовариства, відповідно, його необхідно розглядати як спостереження зі сторони, а не як обов'язкову інструкцію урядового органу, яка посягає на незалежність НКРЕКП.
У виданні зауважили, що подібні рекомендації НКРЕКУ отримує не вперше.
Так, в іншому лист Копача до Тарасюка у листопаді 2020 року Енергетичне співтовариство ЄС рекомендувало українському регулятору не обмежувати обсяги продажу електроенергії на ринку РДН, а навпаки їх збільшити, аби підвищити ліквідність ринку.
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