Енергетична спільнота ЄС закликала НКРЕКП не обмежувати роботу трейдерів на ринку електроенергії

Про це повідомляє ЛІГА.Бізнес.



Згідно з листом директора енергорегулятора ЄС Янеза Копача до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка від 18 червня 2021 року, Євросоюз закликає НКРЕКП не вводити неринкові обмеження на енергоринку у відповідь на потенційні маніпуляції з боку його учасників, а почати розслідувати окремі випадки і використовувати свої повноваження для моніторингу ринку.



"Деякі учасники ринку подають заявки без наміру поставити їх на ранку, а скоріше залишають відкритими у балансуючому сегменті, тобто займають спекулятивну позицію за ціною небалансу. ... Потенційні маніпуляції не мають ставати причиною обмежень, які виходять за межі розумного і необхідного ринкової практики", - цитує ЛІГА текст листа.



Натомість Копач рекомендував НКРЕКП Заборонити учасникам ринку "займати спекулятивну позицію у механізмі балансування" і скасувати обмеження ціни на електроенергію на ринку "балансуючих послуг".



Крім того, Копач розкритикував нещодавні пропозиції Міненерго до НКРЕКП тимчасово обмежити роботу трейдерів на ринку "на добу наперед" і "внутрішньодобовому ринку" і закликав утриматися від прийняття методики встановлення максимальних і мінімальних цін на енергоринку, назвавши такі ініціативи неринковими.



Копач нагадав, що будь-який наказ або розпорядження, які здійснюють тиск на регулятора, суперечать правилам Енергетичного співтовариства, відповідно, його необхідно розглядати як спостереження зі сторони, а не як обов'язкову інструкцію урядового органу, яка посягає на незалежність НКРЕКП.



У виданні зауважили, що подібні рекомендації НКРЕКУ отримує не вперше.



Так, в іншому лист Копача до Тарасюка у листопаді 2020 року Енергетичне співтовариство ЄС рекомендувало українському регулятору не обмежувати обсяги продажу електроенергії на ринку РДН, а навпаки їх збільшити, аби підвищити ліквідність ринку.

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