Харків отримав від ЄС 6 когенераційних установок для енергозабезпечення критичної інфраструктури
Харків отримав від міжнародних партнерів перші шість газопоршневих когенераційних установок для забезпечення критичних енергетичних потреб міста
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Так, Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки урядів Норвегії, Швеції та Європейського Союзу передали обладнання, яке має забезпечити стабільне водопостачання, опалення та водовідведення для близько 800 тисяч мешканців і 47 лікарень Харкова.
"Така підтримка з боку міжнародних партнерів сьогодні є надзвичайно важливою, оскільки допомагає пришвидшити розвиток розподіленої генерації, який активно впроваджуємо по всій країні. Встановлення такого обладнання дозволить нам задовольнити потреби споживачів комплексно як протягом цього сезону, так і на майбутнє. Цінуємо внесок наших партнерів у реалізацію проєктів розподіленої генерації в усіх регіонах України", - зазначила начальниця управління міжнародних звʼязків Міністерства енергетики України Ольга Пономарчук.
Своєю чергою Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє зазначив, що передача когенераційних установок є одним із найкращих рішень, аби допомогти прифронтовому місту успішно пройти опалюваний сезон.
"Попереду кілька зимових місяців, коли кожна година світла та тепла для мешканців Харкова є надзвичайно важливою. Одним із найкращих рішень є підтримка Харкова у створенні децентралізованої енергетичної системи. Завдяки нашим партнерам – Норвегії, Швеції та Європейському Союзу – ідея стійких децентралізованих мікромереж стає реальністю. Ми раді, що перші установки, які вже подолали тисячі кілометрів, будуть готові допомагати під час відключень", - сказав він.
Довідка: Когенерація — це технологічний процес виробництва двох видів енергії одночасно – електричної та теплової. В Україні вже є електростанції з комбінованим циклом виробництва, найбільша з них – Київська ТЕЦ-5, встановлена електрична потужність якої становить 700 МВт. У цьому випадку Україна отримала від Агентства США газопоршневі генератори, які використовують енергію газового палива для генерації електроенергії. Утилізоване від систем охолодження двигуна тепло надалі використовується для опалення або в інших цілях.
Енергетична стратегія України до 2030 року одним із пріоритетів визначає використання скидного тепла та перетворення котелень, що виробляють лише тепло, на когенераційні електростанції.
- У лютому USAID передало Україні 57 міні-ТЕЦ.
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