Харків отримав від ЄС 6 когенераційних установок для енергозабезпечення критичної інфраструктури

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки урядів Норвегії, Швеції та Європейського Союзу передали обладнання, яке має забезпечити стабільне водопостачання, опалення та водовідведення для близько 800 тисяч мешканців і 47 лікарень Харкова.

"Така підтримка з боку міжнародних партнерів сьогодні є надзвичайно важливою, оскільки допомагає пришвидшити розвиток розподіленої генерації, який активно впроваджуємо по всій країні. Встановлення такого обладнання дозволить нам задовольнити потреби споживачів комплексно як протягом цього сезону, так і на майбутнє. Цінуємо внесок наших партнерів у реалізацію проєктів розподіленої генерації в усіх регіонах України", - зазначила начальниця управління міжнародних звʼязків Міністерства енергетики України Ольга Пономарчук.

Своєю чергою Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє зазначив, що передача когенераційних установок є одним із найкращих рішень, аби допомогти прифронтовому місту успішно пройти опалюваний сезон.

"Попереду кілька зимових місяців, коли кожна година світла та тепла для мешканців Харкова є надзвичайно важливою. Одним із найкращих рішень є підтримка Харкова у створенні децентралізованої енергетичної системи. Завдяки нашим партнерам – Норвегії, Швеції та Європейському Союзу – ідея стійких децентралізованих мікромереж стає реальністю. Ми раді, що перші установки, які вже подолали тисячі кілометрів, будуть готові допомагати під час відключень", - сказав він.

Довідка: Когенерація — це технологічний процес виробництва двох видів енергії одночасно – електричної та теплової. В Україні вже є електростанції з комбінованим циклом виробництва, найбільша з них – Київська ТЕЦ-5, встановлена електрична потужність якої становить 700 МВт. У цьому випадку Україна отримала від Агентства США газопоршневі генератори, які використовують енергію газового палива для генерації електроенергії. Утилізоване від систем охолодження двигуна тепло надалі використовується для опалення або в інших цілях.

Енергетична стратегія України до 2030 року одним із пріоритетів визначає використання скидного тепла та перетворення котелень, що виробляють лише тепло, на когенераційні електростанції.