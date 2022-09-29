Про це йдеться в матеріалі Euractiv.

"Комісія запропонувала розширити список обмежень для російських правоохоронних органів, зокрема, заборонивши їм купувати або продавати обладнання для боротьби з заворушеннями", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про сльозогінний газ та засоби захисту від заворушень, а також технології електрошокової зброї, такі як електрошокери.

"Цей крок було зроблено на тлі заворушень у Росії після оголошення Кремля про мобілізацію 300 тисяч резервістів для ведення війни в Україні", - додали наостанок.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.