ЄС хоче заборонити продаж сльозогінного газу та електрошокерів силовикам Росії
Єврокомісія пропонує обмежити можливість російських правоохоронних органів продавати та купувати сльозогінний газ та електрошокери
Про це йдеться в матеріалі Euractiv.
"Комісія запропонувала розширити список обмежень для російських правоохоронних органів, зокрема, заборонивши їм купувати або продавати обладнання для боротьби з заворушеннями", - йдеться у повідомленні.
Мова йде про сльозогінний газ та засоби захисту від заворушень, а також технології електрошокової зброї, такі як електрошокери.
"Цей крок було зроблено на тлі заворушень у Росії після оголошення Кремля про мобілізацію 300 тисяч резервістів для ведення війни в Україні", - додали наостанок.
- 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.73
Купівля 40.73Продаж 41.69
-
EUR
Купівля 39.1Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе