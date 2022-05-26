ЄС планує імпортувати газ з Ізраїлю, щоб зменшити залежність від РФ, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Згідно з документами Bloomberg, паливо буде перетворено на зріджений природний газ на переробних заводах Єгипту перед відправленням до ЄС. Угода розширить європейські ринкові можливості для Ізраїлю, де внутрішні ціни на газ набагато нижчі, ніж ставки, які він може отримувати на континенті.

Видання повідомляє, що минулого року ЄС імпортував близько 40% свого газу з Росії. Тепер потрібно буде використовувати кілька джерел палива, а також збільшити виробництво відновлюваних джерел енергії, щоб задовольнити попит. Ізраїль та Єгипет також розширять співпрацю в межах зеленої енергетики.

Зазначають, що ще у квітні Румунія висловила зацікавленість в імпорті скрапленого природного газу. Заявивши, що це допоможе посилити енергетичну безпеку. Зараз ізраїльський газ в основному обслуговує місцевий ринок, а також сусідні Єгипет та Йорданію.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна на даному етапі не має наміру відмовлятися від закупівлі газу з Росії.

Німеччина купуватиме у США скраплений газ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb