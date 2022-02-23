Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Коронавірус ЄС рекомендує з 1 березня дозволити в'їзд туристам, щепленим будь-якою схваленою ВООЗ вакциною

ЄС рекомендує з 1 березня дозволити в'їзд туристам, щепленим будь-якою схваленою ВООЗ вакциною

23 лютого, 2022 середа
17:10
Коронавірус У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ

Рада ЄС рекомендує країнам Євросоюзу з 1 березня 2022 року дозволити в’їзд туристам, які вакциновані будь-якою з вакцин, дозволених до використання ВООЗ, а відповідно всіх, які доступні в Україні

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Держави-члени мають зняти тимчасові обмеження на несуттєві поїздки для осіб, щеплених вакцинами, схваленими ЄС або ВООЗ, якщо вони отримали останню дозу базового курсу не менше ніж за 14 днів та не більше ніж за 270 днів до в’їзду, або якщо вони отримали бустерну дозу", - йдеться в рекомендаціях Ради ЄС, опублікованих на її сайті.

Це дасть можливість подорожувати до ЄС українцям, вакцинованим препаратом CoronaVac, щеплення яким раніше приймали не всі країни ЄС.

Для в’їзду в країни ЄС від щеплених вакциною CoronaVac можуть додатково вимагати негативний ПЛР-тест або проходження ізоляції.  Також до країн ЄС рекомендовано пускати людей, які перехворіли на COVID-19 не раніше ніж за 180 днів до подорожі.

Діти віком від 6 до 17 років мають бути щепленими або зробити ПЛР-тест. 

У МОЗ наголосили, що те, чи пускатимуть громадян конкретної країни до ЄС, залежатиме ще й від рівня захворюваності та тестування в кожній конкретній країні. Для скасування обмежень для мандрівників з певної країни кількість випадків COVID-19 в цій країні за останні два тижні має бути менше за 100 на 100 тис. мешканців, а щотижневий рівень тестування - не нижчим ніж 600 на 100 тис. мешканців. 

"Рекомендації Ради ЄС не є обов’язковим до виконання. Рішення про конкретні правила в’їзду кожна країна Євросоюзу прийматиме самостійно", - зазначає МОЗ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЄС
вакцина
Вакцинація
щеплення
країни ЄС
Читайте також:
Віктор Медведчук
21 лютого, 2022 понедiлок
До будинку Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, приїхали автобуси і автомобілі, щоб вивозити майно, - Слідство.Інфо
санкції проти РФ
22 лютого, 2022 вiвторок
Угорщина, Австрія та Італія не підтримали жорсткі санкції ЄС проти РФ за визнання "Л/ДНР", - ЗМІ
Порошенко
22 лютого, 2022 вiвторок
Помиляється зараз той, хто думає, що Путін зупиниться – Порошенко вимагає зайнятись "великим будівництвом" армії
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.18
    Купівля 29.18
    Продаж 30.06
  • EUR
    Купівля 33.05
    Продаж 34.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
23 лютого
18:59
підроблений паспорт
Кабмін скасував вимогу обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку "Вдома" для українців, які повертаються з-за кордону
18:53
Порошенко
Порошенко взяв участь у надзвичайному саміті Європейської народної партії
18:52
Федір Веніславський
Військовозобов'язаним та призовникам на час надзвичайного стану заборонять виїзд з України, - нардеп-"слуга" Веніславський
18:41
Фінляндія
Посольство Фінляндії в Україні переїхало з Києва до Львова
18:32
"Маріуполь" оголосив про трансфер трьох футболістів "Шахтаря"
18:28
ООС ЗСУ
В зоні ООС загинув український військовий, ще один дістав бойове травмування, росіяни здійснили 59 обстрілів
18:20
Прикордонні сервісні зони
Польща планує прискорити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
18:11
санкції проти рф
ЄС офіційно ввів санкції проти Росії за визнання "Л/ДНР"
18:08
Ferrexpo Костянтина Жеваго авансом сплатить мільярд гривень податку на прибуток
18:08
Ганна Гопко
Важливими є подальші рішення про блокування "гаманців" Путіна, - Ганна Гопко
18:07
Кулеба
Кулеба в ООН: сам Путін не зупиниться, Україна потребує допомоги і чекає конкретних дій проти воєнної машини РФ
17:48
Мирон Маркевич
Очі у Путіна неадекватні, від нього все можна очікувати, - футбольний тренер Маркевич
17:48
Укрзалізниця
В Україні транспортне сполучення зі сходом працює у штатному режимі, - Мінінфраструктури
17:46
Носоріг
По 10 гривень з кожного квитка: частина грошей від прокату фільму "Носоріг" Сенцова підуть на допомогу українській армії
17:44
газ
Проти "Оператора ГТС" ведуть кампанію по дискредитації, - заступниця гендиректора
17:42
Бен Уоллес
Британія вже "надирала зад" Росії у Кримській війні, і ми завжди можемо повторити, - Воллес
17:30
капелан Андрій Зелінський
Отець Андрій Зелінський: "Завжди можна знайти для себе місце на своєму фронті"
17:15
прикордонники
"Ніхто не тікатиме". Як у прикордонних волинських селах відреагували на запровадження особливого режиму
17:12
Обстріл
Росіяни обстріляли дитсадок в Зеленопіллі на Донеччині, в Миколаївці від розриву снаряду поранено мирну жительку
17:12
Ексклюзив
Костянтин Москалець: Війна і література
17:09
газ
Транзит російського газу для України – це лінія загальної оборони – заступниця гендиректора "Оператора ГТС"
17:09
хакер
Сайти органів влади України зазнали масової кібератаки, - Федоров
16:59
росія танк
Через важкі умови війська РФ на кордоні України скоро потрібно буде перемістити, - західні експерти
16:58
Сауль Альварес
Найкращий боксер світу відмовився від бою з Усиком
16:51
Мирослава Майніна
Надзвичайний стан наразі є превентивним заходом, щоб пришвидшити реагування органів влади і оборонних відомств, - політологиня
16:48
Американська співачка Шер публічно підтримала Україну на тлі російської агресії
16:47
Протест українців в Токіо
"Путін, геть з України": українці в Токіо влаштували акцію протесту
16:42
Кулеба
"Санкційне турне": Кулеба розповів про заходи США, ЄС і країн G7 зі стримування Путіна та підтримки України
16:27
Борис Джонсон
На тлі "дедалі більш загрозливої поведінки з боку Росії": Джонсон анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні
16:26
Руслан Стефанчук
"Дотримуйтеся кібергігієни": Стефанчук заявив про спробу хакерів із Москви зламати акаунти його сім'ї та заблокувати банківські картки
16:23
Кулеба
Сьогодні ООН або захистить свої принципи, або перетвориться на Лігу націй, - Кулеба про засідання Генасамблеї щодо агресії РФ проти України
16:22
путлер шойгу
ЄС планує ввести санкції проти міністра оборони РФ, - ЗМІ
16:19
Анатолій Баронін
"Лише повна руйнація російської економіки демонтує кремлівський режим", – Анатолій Баронін про санкції проти РФ
16:06
Денис Пушилін
"Не на тому етапі": ватажок "ДНР" Пушилін про можливі плани захопити всю Донецьку область
16:05
СБУ
Надзвичайний стан дає додаткові інструменти для знешкодження провокацій РФ, це необхідне та виважене рішення, - СБУ
16:05
Росія почала евакуйовувати з України своїх дипломатів
16:01
Наталія Добринська
Моя стрічка "перефарбувалася" у синьо-жовті кольори та заговорила українською, - олімпійська чемпіонка розповіла, як Україна згуртувалася перед загрозою
15:56
Ґітанас Науседа
"Лише сильна відповідь припинить ескалацію": Науседа закликав НАТО "подати чіткий сигнал", що жодна країна не має права забороняти іншій вступити до Альянсу
15:36
Литва солдат
Литва надасть Україні озброєння та засоби цивільного захисту на €1,8 млн
15:33
Анджей Дуда
Україна заслуговує статус держави-кандидата на членство в ЄС, - Дуда
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV