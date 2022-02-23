ЄС рекомендує з 1 березня дозволити в'їзд туристам, щепленим будь-якою схваленою ВООЗ вакциною

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



"Держави-члени мають зняти тимчасові обмеження на несуттєві поїздки для осіб, щеплених вакцинами, схваленими ЄС або ВООЗ, якщо вони отримали останню дозу базового курсу не менше ніж за 14 днів та не більше ніж за 270 днів до в’їзду, або якщо вони отримали бустерну дозу", - йдеться в рекомендаціях Ради ЄС, опублікованих на її сайті.



Це дасть можливість подорожувати до ЄС українцям, вакцинованим препаратом CoronaVac, щеплення яким раніше приймали не всі країни ЄС.



Для в’їзду в країни ЄС від щеплених вакциною CoronaVac можуть додатково вимагати негативний ПЛР-тест або проходження ізоляції. Також до країн ЄС рекомендовано пускати людей, які перехворіли на COVID-19 не раніше ніж за 180 днів до подорожі.



Діти віком від 6 до 17 років мають бути щепленими або зробити ПЛР-тест.



У МОЗ наголосили, що те, чи пускатимуть громадян конкретної країни до ЄС, залежатиме ще й від рівня захворюваності та тестування в кожній конкретній країні. Для скасування обмежень для мандрівників з певної країни кількість випадків COVID-19 в цій країні за останні два тижні має бути менше за 100 на 100 тис. мешканців, а щотижневий рівень тестування - не нижчим ніж 600 на 100 тис. мешканців.



"Рекомендації Ради ЄС не є обов’язковим до виконання. Рішення про конкретні правила в’їзду кожна країна Євросоюзу прийматиме самостійно", - зазначає МОЗ.



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