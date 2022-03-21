ЄС схвалив першу спільну оборонну концепцію "Стратегічний компас", - очільник МЗС Латвії
Євросоюз схвалив першу в історії спільну стратегію в галузі безпеки та оборони "Стратегічний компас"
Про це написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс у Twitter.
"Європейський Союз щойно схвалив "Стратегічний компас", який дає необхідний інструментарій для того, щоб ЄС разом з НАТО став справжнім гравцем у геополітичній обороні та безпеці. Це лише початок шляху. Багато буде залежати від того, наскільки успішно ми підтримаємо Україну в боротьбі проти агресії Росії", - зазначив він.
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