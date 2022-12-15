"ЄС" у Київраді закликає владу заборонити на території України діяльність РПЦ

А також якнайшвидше ухвалити Закон "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", пише пресслужба партії "ЄС".

За словами заступника голови фракції Вадима Сторожука, Конституційний суд України не повинен зволікати з рішенням щодо правдивої назви російської православної церкви, яка у судовому порядку намагається замаскуватися під визначенням "українська".

"Складовою агресії держави-агресора є і діяльність так званої російської православної церкви в Україні, яка давно перетворилася на механізм агресивної експансії "руского міра" в Україну. Їхні речники постійно наголошують на примиренні з російською агресією, окремі представники прямо прославляють країну-агресора у своїх "проповідях", а лідери цієї установи особисто присутні під час ухвалення найзлочинніших рішень російського керівництва, благословляючи злочини кремлівського режиму в Україні", – наголошує депутат.

За його словами, загроза громадській та національній безпеці, відверті злочинні правопорушення представників РПЦ викликає обурення киян та всіх українців. Діяльність таких релігійних утворень створює передумови для релігійного протистояння в українському суспільстві, поширення неперевіреної інформації, пропагування ідей та наративів "руського міра", невизнання факту військової агресії Російської Федерації проти України. Тому, ми наголошуємо на потребі сприяння з боку держави волевиявленню релігійних організацій щодо об’єднання в автокефальній помісній Православній церкві України, якій надано Томос Вселенського Патріарха.

"Завдячуючи зусиллям п’ятого президента Україна Петра Порошенка Православна церква України отримала всесвітнє визнання, і наш обов’язок сприяти єдності та авторитету українського православ’я", – підкреслив Вадим Сторожук.

Депутат висловив упевненість, що рішення про заборону на території України діяльність релігійних організацій пов’язаних з Росією сприятиме утвердженню злагоди та миру, міжконфесійному діалогу та єдності у суспільстві, забезпеченню прав та основоположних свобод громадян та остаточній великій перемозі України у її боротьбі за свободу та незалежність.