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Ексклюзив

Ворог змінив тактику та здійснює наступальні дії на Вугледар зі сходу та заходу. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Оксана Ліховід
30 вересня, 2024 понедiлок
21:16
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Ситуація у Вугледарі продовжує погіршуватися, ворог намагається взяти місто в кліщі. Впродовж двох років 72-га бригада щільно обороняла цю ділянку фронту, яка розташована на височині

Зміст

Статистика повітряних атак РФ по Україні

Сьогодні, 30 вересня, вночі ворог вкотре використовував і "шахеди", і ракети для ударів по нашій столиці. Повітряна тривога в Києві тривала понад п'ять годин. Силами та засобами протиповітряної оборони, як повідомлялося, було знищено усі дрони, які загрожували Києву.

Вже є статистика ворожих терористичних атак за вересень. Минулого місяця російські війська здійснювали атаки на Україну майже щодня з використанням ударних дронів "шахед", а також крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет. За статистикою виходить, що ворог минулого місяця використав 1339 дронів, з яких було збито 1110, тобто фактично десь 85% від загальної кількості.

Крилатих ракет було випущено 20, збито 17, тобто це ті цілі, які збивалися найбільш ефективно. Але ситуація по крилатих ракетах типу Х-22 - "Кинджал", "Іскандер" не виглядає такою оптимістичною, а це говорить про те, що треба збільшувати щільність системи протиповітряної оборони.

Але ще є КАБи, яких минулого місяця було випущено понад 3000. Ці КАБи зараз виглядають не менш небезпечними, ніж ракети, тому що засоби протидії досить обмежені. КАБи здійснюють удари по лінії фронту, а також по містах та селах, де живе цивільне населення. Протидією може бути далекобійна зброя, якою можна здійснювати удари насамперед по летовищах, де базуються літаки, які використовують для ударів КАБами, а також удари по базах, арсеналах, що вже демонстрували наші далекобійні ударні дрони.

Підсумки візиту Зеленського до США

Розуміємо, що візит Зеленського до США, де був представлений План перемоги, мав військову складову, в якій один з компонентів стосувався дозволу на використання далекобійної зброї та на збільшення обсягів постачання різних озброєнь в період жовтень - листопад - грудень як найбільш активну фазу, на що розраховувало наше військово-політичне керівництво.

Проте Байден не задовольнив головне прохання Зеленського щодо дозволу завдавати ударів по Росії ракетами великої дальності попри заклики до цього з боку Києва, європейських союзників, а також деяких членів Конгресу. Президент США поки що відмовся скасувати обмеження, побоюючись, що такий крок може призвести до ескалації конфлікту з РФ. Хоча, ймовірно, це неостаточне рішення.

Сподіваємось, що такі ударні дії можуть здійснюватися французькими чи британськими ракетами. Можливо, саме це буде обговорюватись на зустрічі у Німеччині в Рамштайні на рівні лідерів контактних груп із питань оборони України, яка запланована на жовтень.

Байден пообіцяв допомогу Україні в обсязі майже $8 млрд, але будь-яка зброя має ефект, коли вона є в достатній кількості й вчасно потрапляє на наші ділянки фронту, де в цій зброї є нагальна потреба.

На тлі цього варто зважити на окремі публікації в закордонних мас-медіа, де починають аналізуватися підсумки візиту Зеленського. Зокрема, у статті видання The Economist аналітики говорять про те, що Україна програє і потребує термінової зміни курсу, так звучить заголовок цієї публікації. Йдеться про те, що партнери України та сама Україна мають змінити підходи до цілей цієї війни. Тобто, попри плани офіційного Києва, які орієнтовані на те, аби повністю вигнати Росію з України, включно з Кримом, на сьогодні в України немає для цього достатньої кількості людей і зброї. Тому треба здійснити певну корекцію цілей. А наші партнери мають забезпечити Україну значною кількістю озброєння, щоб Росії не було спокуси далі використовувати силу для реалізації своїх політичних цілей. А також забезпечити вступ України до НАТО, який має гарантувати безпеку Україні, хоча не вся на той час територія може увійти в Альянс.

Ці непрості дискусійні публікації з'являються і, звісно, впливатимуть на подальшу динаміку перемовин між Україною та нашими стратегічними партнерами. Тому що від цього залежатиме й обсяг постачання зброї й насамперед стратегічна взаємодія у визначенні цілей війни, яка ведеться РФ проти України, а також і які оптимальні шляхи можуть бути здійснені з боку України та наших партнерів.

Лиманський напрямок

Але зараз все вирішується на полі бою, де тримають оборону наші захисники. Цього разу почну не з Покровського чи Вугледарського напрямків, а з Лиманського напрямку. Тому що цієї доби за статистикою Генштабу кількість бойових зіткнень на диво була меншою, ніж зазвичай. Мова йде про 80 бойових зіткнень, хоча майже кожен день я говорив про 150-200 бойових зіткнень. Зараз ми говоримо про 80, причому 14 з них на Лиманському напрямку. Це, до речі, більше, ніж кількість бойових зіткнень на Покровському, Вугледарському, Курахівському напрямках.

Військовослужбовець Максим, начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади з Лиманського напрямку, розповів, що ворог збільшує обстріли КАБами, реактивною артилерією як по Лиману, так і по містах навколо. Повітряна тривога лунає 10-15 разів на добу, якщо не більше. А щодо активних атак противника, то зараз - трохи затишшя. Переважно атакує ворожа піхота, а на минулому тижні була одна механізована атака. Якихось змін, які б впливали на забезпечення наших бійців на цій ділянці фронту, поки немає.

Максим зазначив, що загарбник намагається намацувати слабкі місця в нашій обороні, ця ворожа тактика не припиняється. Тут українським захисникам допомагають FPV-дрони, відповідно, головне – вчасна розвідка, аби заздалегідь знайти противника та миттєво відреагувати. Це може відбуватися і вночі, тоді діють наші дрони "Баба Яга", яких дуже бояться окупанти, або FPV та скиди. Щодо артилерії, то вона застосовується, коли йде масовий наступ росіян. А коли йде група з 5 осіб, то артилерія може допомагати, але не завжди є можливість точково завдати удар. Тому у такому випадку FPV-дрон – набагато ефективніший, бо іноді може вибити двох або трьох російських вояк. Тобто відповідно від ситуації застосовуються FPV або артилерія.

Начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр додав, що ворожі розвідувальні дрони майже постійно висять у небі, тому головне їх вчасно помічати та робити відповідні дії, аби не допустити ураження нашого війська. Щодо протидії, то всіх карт розкривати не потрібно, хай ворог краще дізнається про це вже по факту.

Вугледарський напрямок

Після слів військовослужбовця з Лиманського напрямку зазначу декілька оцінок, які пов'язані з Вугледаром, тому що ситуація продовжує погіршуватися. Знаємо, що впродовж двох років 72-га бригада щільно обороняла цю ділянку фронту, яка розташована на височині, коли ми говоримо про Вугледар. Це місто з промисловою висотною забудовою. Однак останнім часом ворог змінив тактику та здійснює наступальні дії зі сходу та заходу, прагнучи забезпечити охоплення Вугледару у кліщі.

Також на мапі бачимо, що від Водяного є рух у бік Богоявленки, через яку здійснюється забезпечення нашого підрозділу всім необхідним. Якщо ми почитаємо дописи окремих військових, які зараз пишуть про цю ділянку, то кажуть, що вона надзвичайно складна. А ця лінія забезпечення, ґрунтова дорога, прострілюється, бо противник наблизився до неї на відстані близько 1 км. Тут використовується і стрілецька зброя, і міномети, і FPV-дрони – все це суттєво ускладнює евакуацію поранених та забезпечення 72-ї бригади.

Серед висновків експертів часто-густо можна почути, що треба здійснювати заходи, які пов'язані з відходом нашої бригади з цієї ділянки. Проте знаємо, що декілька днів тому бригада говорила про те, що вона обороняється попри все. Однак так казали два дні тому, а зараз ситуація може бути абсолютно іншою. Будемо очікувати повідомлень Генштабу ЗСУ про цю ділянку фронту.

Сьогодні, 30 вересня, у зведенні Генштабу йшлося, що на Вугледарському напрямку бойові дії тривають. Але повторюсь, що це вкрай непроста і, напевно, найскладніша ситуація для 72-ї бригади за весь період оборони Вугледара.

Думаю, що треба робити певні висновки та оцінки – яким чином відбуваються такі події. Не лише командування бригади має зазнавати кадрових змін, це комплексний підхід. Один з недоліків цього підходу полягає в тому, що майже системно на багатьох напрямках ворог здійснює такі флангові охоплення, які потім впливають на витіснення наших частин з ділянок фронту.

Боротьба з цими фланговими охопленнями є ахіллесовою п'ятою українських Збройних сил, тому треба шукати антидоти, які лежать і у командних рішеннях, думаю, рівня вище бригади, і у силах та засобах, які можуть використовуватися, аби у загарбника не було можливості здійснювати такі охоплюючи дії. Ситуація тривожна. Побачимо, що буде відбуватися з Вугледаром вже найближчим часом та які висновки зробить військове керівництво.

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