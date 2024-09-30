Падіння російських дронів: НАТО реагує посиленням моніторингу повітряного простору Румунії
Від 29 вересня НАТО розпочало додаткове спостереження за повітряним простором Румунії після інцидентів падіння російських безпілотників на територію країни
Про це повідомляє пресслужба Об’єднаного командування Військово-повітряних сил НАТО.
"У координації з румунським військовим керівництвом НАТО 29 вересня 2024 року розпочало додаткові польоти літаків спостереження, обладнані бортовою системою попередження та контролю (AWACS) над Румунією", - йдеться у повідомленні.
Рішення про польоти AWACS було ухвалене за рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі та допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежувати російську військову активність.
У пресслужбі підкреслили, що літаки спостереження здійснюють моніторинг російської військової активності на кордонах Альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів.
"Польоти здійснюватимуться виключно над територією Альянсу з авіабази Превеза в Греції та головної бази АВАКС НАТО в Гайленкірхені в Німеччині", - наголосили у НАТО.
- В результаті протиповітряного бою в ніч на 27 вересня українська ППО збила 24 ударних БПЛА типу Shahed. Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ВПС країни підіймали винищувачі.
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