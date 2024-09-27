У ніч на 27 вересня українська ППО збила 24 із 32 "шахедів": один залетів у Румунію

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 27 вересня 2024 року противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударних БПЛА типу Shahed (район пусків: Приморсько-Ахтарськ – РФ).

У ПС розповіли, що до відбиття повітряного нападу противника залучали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 24 "шахеди".

Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БПЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.