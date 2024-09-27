У ніч на 27 вересня українська ППО збила 24 із 32 "шахедів": один залетів у Румунію
В результаті протиповітряного бою у ніч на 27 вересня українська ППО збида 24 ударних БПЛА типу Shahed. Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 27 вересня 2024 року противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударних БПЛА типу Shahed (район пусків: Приморсько-Ахтарськ – РФ).
У ПС розповіли, що до відбиття повітряного нападу противника залучали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 24 "шахеди".
Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БПЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
- У ніч проти 26 вересня російський ворог запустив по території України ракети різного типу та безпілотники. Сили ППО знищили 4 керовані авіаційні ракети та 66 дронів.
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