Бажано перетворювати справедливість у закон
У мене є доволі велике відчуття того, що нам потрібно змінити правила ставлення до політичного класу
Так, посилити відповідальність за злочини. Але і дати мотиваційну частину. Окреслити написані правила, а не шакалячі експреси соцмереж і цькування.
Ґрунтовно це видно з антикорупційної інфраструктури.
Днями спілкувався з одними гарними, ціннісними людьми щодо законів і справедливості. Дійшли до думки, що усе таки бажано перетворювати справедливість у закон. Без закону неписаний "суспільний договір" приведе лише до нової хвилі протестів, переділів і зменшення стабільності держави.
Ми ж зараз розуміємо, що політична стабільність, базована на консенсусі, є надважливим чинником нашого виживання?
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Про медіатиск
За останні роки я дуже розчарувався в системі фейсбучно-медійного тиску. Загальні правила не можуть бути замінені тим, що у когось краща ботоферма чи більш галасливі спікери.
Про закон
Згодьтесь, звинувачувати людину лише за підозрою тупо. Презумпція невинуватості існує, її не скасовували. Я про Углаву і Кривоноса зараз.
Чи виправдані шпигунські скандали? Я про прослуховування в акваріумі. Батл Холодницький vs Ситник. А чи була підстава? Чи просто розборки? Знову таки. Повертаємося до закону.
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Про досвід і експертизу
Чи можуть суддями та моральними авторитетами бути громадські активісти, які жодного дня не попрацювали детективами на оперативній роботі? Я теж багато дивився серіалів і фільмів про війну. Перегляд кіно мені мало чим допоміг на практиці. Так, каюся. До 2022 року я був більшим "яструбом», ніж зараз!
Про доброчесність і закон
Пишуть, що суддя ВАКС Галабала два роки судився з ексдружиною, щоб платити аліменти розміром 1 гривня. Як це сприймати? Як особисту справу чи як характеристику як людини? Адвокатський захист ним же Миколи Злочевського — що це, ознака адвокатського рівня чи червона картка для кар‘єри?
Складні питання. Життя узагалі складне.
Будувати нові основи держави можна вже зараз.
Повертати престиж державному менеджменту, а не навішувати їм ярлик "чиновника".
Повернути антикорупційний локомотив на рейки закону та професійності, а не активізму і скандалів.
Інакше ми втратимо основне — фундамент. Державу.
Про автора. Петро Охотін, політолог, боєць ЗСУ.
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