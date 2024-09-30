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OPINION

Бажано перетворювати справедливість у закон

Петро Охотін
30 вересня, 2024 понедiлок
20:04
Погляд

У мене є доволі велике відчуття того, що нам потрібно змінити правила ставлення до політичного класу

Зміст

Так, посилити відповідальність за злочини. Але і дати мотиваційну частину. Окреслити написані правила, а не шакалячі експреси соцмереж і цькування.

Ґрунтовно це видно з антикорупційної інфраструктури.

Днями спілкувався з одними гарними, ціннісними людьми щодо законів і справедливості. Дійшли до думки, що усе таки бажано перетворювати справедливість у закон. Без закону неписаний "суспільний договір" приведе лише до нової хвилі протестів, переділів і зменшення стабільності держави.

Ми ж зараз розуміємо, що політична стабільність, базована на консенсусі, є надважливим чинником нашого виживання?

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Про медіатиск

За останні роки я дуже розчарувався в системі фейсбучно-медійного тиску. Загальні правила не можуть бути замінені тим, що у когось краща ботоферма чи більш галасливі спікери.

Про закон

Згодьтесь, звинувачувати людину лише за підозрою тупо. Презумпція невинуватості існує, її не скасовували. Я про Углаву і Кривоноса зараз.

Чи виправдані шпигунські скандали? Я про прослуховування в акваріумі. Батл Холодницький vs Ситник. А чи була підстава? Чи просто розборки? Знову таки. Повертаємося до закону.

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Про досвід і експертизу

Чи можуть суддями та моральними авторитетами бути громадські активісти, які жодного дня не попрацювали детективами на оперативній роботі? Я теж багато дивився серіалів і фільмів про війну. Перегляд кіно мені мало чим допоміг на практиці. Так, каюся. До 2022 року я був більшим "яструбом», ніж зараз!

Про доброчесність і закон

Пишуть, що суддя ВАКС Галабала два роки судився з ексдружиною, щоб платити аліменти розміром 1 гривня. Як це сприймати? Як особисту справу чи як характеристику як людини? Адвокатський захист ним же Миколи Злочевського — що це, ознака адвокатського рівня чи червона картка для кар‘єри?

Складні питання. Життя узагалі складне.

Будувати нові основи держави можна вже зараз.

Повертати престиж державному менеджменту, а не навішувати їм ярлик "чиновника".

Повернути антикорупційний локомотив на рейки закону та професійності, а не активізму і скандалів.

Інакше ми втратимо основне — фундамент. Державу.

Джерело

Про автора. Петро Охотін, політолог, боєць ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
корупція в Україні
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