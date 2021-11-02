ЄСПЛ почав розглядати скаргу Януковича проти України щодо розслідування нібито замахів на нього

Про це повідомляє сайт ЄСПЛ.



Янукович заявляє, що українські правоохоронці не провели ефективного розслідування нібито замахів на його життя.



У позові ідеться, що 21-22 лютого 2014 року, коли Янукович вилетів із Києва до Харкова гелікоптером, із Києва виїхали два автокортежі Служби безпеки президента, один із яких їхав до Харкова, а інший - до Криму.



За словами Януковича, 21 лютого кортежя, який прямував до Харкова, обстріляли на блокпостах у Полтавській і Харківській областях, пошкодивши три автомобілі та поранивши одну людину. Крім того, цей кортеж намагалися зупинити шляхом блокування.



Янукович стверджує, що того ж дня кортеж, який їхав до Криму, обстріляли поблизу Умані. При цьому самого Януковича не було в жодному з кортежів.



Крім того, Янукович заявив, що неподалік Мелітополя виявили засідку зі 100 озброєними людьми, які вимагали розвернути кортеж політика.



Також експрезидент вважає несправедливим заочний судовий розгляд, який проводили за його відсутності, та скаржиться на тривалість порушених щодо нього кримінальних проваджень.



Водночас Янукович називає "підривом презумпції невинуватості" заяви українських політиків щодо нього - зокрема ідеться про слова п'ятого президента України Петра Порошенка та міністра юстиції у 2014-2019 роках Павла Петренка.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд України заочно арештував Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича у справі привласнення Межигір'я.

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