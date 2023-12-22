Європа готується до нової холодної війни з РФ, а Україна відчуває нестачу грошей. Акценти світових ЗМІ 22 грудня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 22 грудня.

Європа готується до можливої війни з Росією

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Іноземні журналісти присвятили декілька статей тому, що Європа стурбована продовженням війни Росії в Україні. У Politico написали, що європейські лідери готуються до "нової холодної війни" з РФ, зокрема, Фінляндія збільшує виробництво боєприпасів.

"Європейські лідери дедалі більше занепокоєні війною в Україні, яка зайшла в глухий кут. Рік, який розпочався з обіцянок масштабного українського контрнаступу, який би відповідав минулорічному несподіваному прориву, переріс у криваву битву метр за метром на сотнях кілометрів фронту", - пишуть у виданні.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен під час візиту до Вашингтона заявив, що Росія має спроможність і здатність продовжувати цю війну роками і додав, що "багато хто переоцінює, що Захід перемагає".

Цього місяця уряд Фінляндії оголосив, що подвоює виробництво боєприпасів, зобов’язавшись відправити більшу частину їх в Україну, оскільки вона відчуває зменшення поставок від західних союзників і повільним нарощуванням виробничих можливостей у США та Європі. Міністр оборони відмовився розкрити, наскільки масштабним буде новий видобуток, або визначити точні боєприпаси, які будуть задіяні.

Завдяки приблизно 25 мільйонам доларів початкових коштів від уряду разом із багаторічними контрактами, які гарантують продовження роботи в найближчі роки, проєкт також фінансується за рахунок нових інвестицій від NAMMO, норвезької оборонної фірми, яка має велику присутність у Фінляндії. Збільшення виробництва досягне свого піку до 2027 року. Державні та приватні інвестиції, а також довгострокові контракти на закупівлю складуть 1,3 мільярда доларів США з 2024 по 2030 рік.

На початку 2023 року Європейський Союз оголосив про амбітну мету доставити в Україну 1 мільйон 155-мм артилерійських снарядів до кінця року, виділивши 1,1 мільярда доларів на компенсацію країнам за ці зусилля. Однак цей план не виконав своїх початкових обіцянок, оскільки до листопада було відправлено близько 300 000 снарядів.

Хоча поле битви зараз виглядає замороженим, у довгостроковій перспективі "Україна має хороші шанси перемогти, бо західні країни мають більші економічні м’язи та можуть наростити свою оборонну промисловість до таких рівнів, з якими Росія не може конкурувати", – додав Хаккянен. "Ми можемо це зробити, і Україна може, але для цього потрібні рішучі кроки західних країн".

Інші європейські чиновники поділяють його занепокоєння.

Глава оборонного відомства Бельгії Мішель Гофман під час відвідування бельгійських солдатів, дислокованих у Румунії, попередив, що "Росія вже показала, що має бажання напасти на сусіда і цілком можливо, що пізніше у них також будуть інші ідеї або на півдні в Молдові, або в країнах Балтії".

Частиною проблеми збільшення військового виробництва на Заході, сказав Хаккянен, було повільне усвідомлення, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну назавжди змінило політичний ландшафт Європи.

"Я думаю, що багато західних країн вважали, що це короткострокова проблема", - сказав він. "Але зараз я думаю, що в США і в країнах НАТО майже всі знають, що це кінець. Тепер ми вступаємо в якусь нову холодну війну після 30 років, як розпався Радянський Союз".

Фото: reuters

В іншій статті Politico пишуть, що нові багаторічні угоди США зі Швецією, Фінляндією, Данією, Естонією, Латвією та Литвою, підписані цього місяця, свідчать про серйозні зміни, які відбулися в НАТО за останні два роки, оскільки країни-члени змагаються за поповнення арсеналів після відправки своєї зброї в Україну та готові до нової ери протистояння з Москвою.

США підписали останню угоду з Фінляндією в понеділок. Москва швидко відреагувала і викликала посла Фінляндії в Росії для протесту. Вступ Фінляндії до НАТО у квітні став особливо гіркою пігулкою для Москви. Зараз Фінляндія володіє найдовшим кордоном НАТО з Росією, що простягається на 800 миль від Балтійського моря до Арктики.

Традиційне балансування Гельсінкі між Москвою та Заходом припинилося, коли російські танки вкотилися в Україну в лютому 2022 року, що призвело до того, що Фінляндія вступила в альянс НАТО разом зі Швецією, яка все ще чекає голосування Туреччини та Угорщини щодо свого членства.

"Але ніщо не підкреслювало відновлення уваги до стримування та оборони в Європі як подія в Пентагоні минулої п’ятниці, під час якої Литва, Латвія та Естонія оновили існуючі угоди з Вашингтоном, щоб відобразити нові плани розгортання військ НАТО, навчання українських військ і проекти кіберспівробітництва. Більш широка увага до розгортання військ була підкреслена в понеділок, коли Німеччина та Литва підписали історичну угоду про розміщення 5000 німецьких військ на постійній основі в балтійській країні, крок, майже немислимий лише два роки тому", - відзначають журналісти.

Для України 2024 рік буде складнішим, ніж 2023

Фото: reuters

У Reuters написали, що Україна отримала останній транш у 1,5 мільярда євро (1,65 мільярда доларів) із 18-мільярдного пакету від Європейського Союзу на 2023 рік. Про це в четвер заявив прем’єр України Денис Шмигаль.

"Економіка країни значною мірою залежить від фінансової підтримки з боку партнерів, і Київ стурбований, чи продовжуватиметься це, оскільки нові пакети поки що заблоковані як в ЄС, так і в Сполучених Штатах", - пишуть журналісти.

Цього року ЄС був найбільшим донором прямої бюджетної підтримки, покриваючи понад 45% потреб у зовнішньому фінансуванні. У 2024 році Україна сподівається отримати 18,5 мільярдів євро від ЄС і понад 8 мільярдів доларів із пакету США, який також містить життєво важливу військову допомогу. Голосування по обох пакетах перенесли на початок наступного року.

"Економіка країни може витримати наступні кілька місяців, поки не надійде зовнішня допомога, але 2024 рік, безумовно, буде складнішим, ніж цей рік, і Києву доведеться більше покладатися на власні ресурси", - констатують у Reuters.

Медичний канабіс – для лікування ветеранів

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На Bloomerg з’явився текст про те, що Верховна Рада України схвалила легалізацію медичного канабісу, оскільки нація реагує на збільшення кількості ветеранів війни, які потребують лікування від поранень та посттравматичного стресового розладу.

Автори підкреслюють, що підтримка легалізації медичної марихуани в Україні набрала обертів, бо вторгнення Росії наближається до другого року, а дискусія в країні зосереджена на перевагах препарату для лікування сильного болю та психічного здоров’я.

Журналісти також пишуть, що таке рішення не обійшлося без опору окремих політичних сил.

"Популістська партія на чолі з колишнім прем’єр-міністром Юлією Тимошенко стверджувала, що легалізація призведе до неконтрольованого виробництва — і заявила, що це питання має бути винесене на референдум українським виборцям", – зазначили автори тексту.

Вони також додають, що канабіс був легалізований у багатьох штатах США, зокрема він може лікувати низку захворювань, включаючи хронічний біль, депресію та посттравматичний стресовий розлад у ветеранів війни.

Своєю чергою про легалізацію медичного канабісу написав і Forbes. Тут журналісти більше зосередились на хронології прийняття законопроєкту в Україні та акцентували, що хоча закон регулюватиме обіг канабісу для медичної, промислової та наукової діяльності, рекреаційний канабіс залишатиметься поза законом.

"Хоча законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні був внесений ще до російського вторгнення в країну 24 лютого 2022 року, наслідки війни для населення та військовослужбовців спонукали законодавців швидко просунути запропонований законопроєкт", – пише Forbes.

Крім того, лише ліцензовані суб'єкти господарювання з сертифікатом GMP можуть виробляти ліки на основі канабісу під цілодобовим відеоспостереженням, доступ до якого має Національна поліція. Кожна рослина матиме унікальне кодування для відстеження її шляху.

Продукти з медичного канабісу вимагатимуть електронних рецептів, пристосованих до індивідуальних потреб пацієнта.

Водночас автори статті додають коментарі експертів, які тривалий час працюють у цій сфері.

"Йдеться про співчуття, визнання страждань українського народу та надання йому інструменту для зцілення. Це про те, щоб показати світові, що навіть у найтемніші часи Україна обирає надію та науку заради своїх громадян", - каже Джеффрі М. Цукер, співзасновник і президент Green Lion Partners, компанії, що спеціалізується на розробці бізнес-стратегій на ранніх стадіях розвитку регульованої конопляної індустрії.

Для Леслі Боксор, генерального директора та голови Indoor Harvest Corp, легалізація медичного канабісу в Україні також може відкрити нові можливості для бізнесу.

"Це чудова можливість встановити фундаментальний підхід до здоров'я та благополуччя, оскільки Україна відновлюється, і це неймовірна економічна можливість для західного бізнесу закріпитися в цій економіці", - сказав він.

Попри те, що невідомо, чи матимуть можливість увійти в галузь неукраїнські компанії, оскільки це залежатиме від імплементації закону, який набуде чинності через шість місяців після його опублікування.

Війна в Україні та секторі Гази: що армія США має засвоїти з цих конфліктів

Фото: reuters

The Washington Post опублікував колонку Макса Бута під назвою "Газа та Україна – це дуже різні війни, але вони викладають схожі уроки".

Автор пише, що війни в Україні та Газі не мають багато спільного. Проте після спілкування з нинішніми та відставними генералами США та цивільними аналітиками, які вивчають обидва конфлікти, колумніст дійшов висновку, що вони фактично підкріплюють багато тих самих уроків. Це уроки, які армія США має терміново засвоїти.

Макс Бут зазначає, що і ХАМАС і російська армія відзначаються особливою жорстокістю.

"В обох випадках жорстоке насильство має на меті змусити ворогів здатися. Лідери ХАМАСу, здається, байдужі до жахливих збитків, завданих мирним жителям — або навіть їхнім власним бійцям — через війну, яку вони розпочали 7 жовтня. (Зверніть увагу, що вони не відкривають свої тунелі, щоб укрити цивільних осіб від ізраїльських бомбардувань). Кремль продемонстрував шокуючу готовність не лише вбивати українських мирних жителів, а й власних солдатів, яких принесли в жертву штурмами "м’ясорубок" за кілька метрів землі".

Інший урок, отриманий в Україні та підкріплений у Газі, полягає в тому, що треба повинні вступити в інформаційну війну та виграти її. Україна виконала інформаційні операції краще, ніж Ізраїль, тому що вона має кращу історію — вона є жертвою неспровокованої агресії, і вона не вбиває російських мирних жителів. Своєю чергою Ізраїль наполягає на тому, що він дотримується законів війни, але такі аргументи мають мало значення порівняно з емоційною силою фотографії мертвої палестинської дитини.

Окрім того, варто мати здоровий скептицизм щодо оцінок розвідки. Хоч розвідка США точно передбачало, що Путін вторгнеться в Україну, вона не передбачила, наскільки успішно Україна протистоятиме цьому вторгненню. Ізраїльська розвідка та військові установи, зі свого боку, значно недооцінили можливості ХАМАС приблизно так само, як це зробили Сполучені Штати з Аль-Каїдою до 11 вересня 2001 року. Як повідомляла New York Times: " Ізраїльські офіційні особи отримали бойовий план ХАМАС для терористичної атаки 7 жовтня більш ніж за рік до того, як вона сталася".

Останній урок війни в Україні та секторі Газа полягає в необхідності міцного оборонно-промислового потенціалу, оскільки конфлікти високої інтенсивності завжди споживають величезну кількість боєприпасів.

Розповсюдження ракетних технологій робить особливо важливим забезпечення поставок для систем протиракетної оборони, таких як ізраїльські "Залізний купол", "Праща і стріла Давида" та для українських батарей Patriot, IRIS-T і NASAMS.