"Європейська Солідарність" передає до НАБУ, ДБР та ОГПУ заяви про злочин, вчинений під час голосування за псевдодеолігархізацію Зеленського, – Геращенко
"Європейська Солідарність" подає до НАБУ, ДБР та Офісу Генпрокурора заяву про злочин, вчинений у Верховній Раді 23 вересня 2021 року посадовими особами парламенту під час голосування за псевдоантиолігархічний закон Зеленського
Про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції Ірина Геращенко, пише пресслужба "Європейської солідарності".
"Ми передаємо заяви про здійснення злочину у приміщенні Верховної Ради України 23 вересня 2021 року", – повідомила Геращенко.
"Конституція України дуже чітко визначає законодавче право народного депутата України на законодавчу ініціативу. Вчора була реалізована законодавча ініціатива Зеленського, але вперше в цій залі було порушено право депутатів на законодавчу ініціативу", – пояснила співголова фракції.
"Буде багато прізвищ. І ми просимо, аби і ДБР, і прокуратура їх зафіксували. Вони будуть і в нашій заяві. Спочатку голова профільного комітету Завітневич заблокував по суті можливість народних депутатів України прийти і захистити свої поправки. Тим самим висловлюючи нашу волю до покращення законопроєкту, нас не запросили вчасно на це засідання", – нагадала Геращенко.
"Потім головуючий на засіданні Стефанчук, перевищуючи службові повноваження, узурпуючи владу, перешкоджаючи в діяльності народного депутата України, разом з Веніславським і 250 народними депутатами від монобільшості та двох олігархічних груп проголосували за те, що порушило право народних депутатів на законотворчу діяльність", – зазначає Геращенко.
"Ми розцінюємо ці злочини за статтями "перешкоджання державному діячу", "перешкоджання діяльності народного депутата", "перевищення службових повноважень", "узурпація влади". І саме за цими статтями мають бути порушенні кримінальні справи та допитані всі, хто влаштував тут вчора цю ахінею, хто вчора тут головував і все це проводив", – наголошує Геращенко.
"Що стосується олігархічних депутатських груп, мені дуже шкода, що присутні там народні депутати, які були причетні до 16 січня 2014 року, руками, ногами, копитами голосували за порушення регламенту, вчора знову це повторили, підголосовуючи Зеленському в порушенні Конституції", – нагадала Ірина Геращенко.
"Для Зеленського узурпація влади погано закінчиться. В Україні ми не дамо побудувати Білорусь", – резюмує Геращенко.
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