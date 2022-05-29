Європол створить міжнародну робочу групу для запобігання поширення зброї з України після закінчення війни

Про це повідомила голова Європолу Катрін де Боллє в інтерв’ю для WELT.

Представниця установи Катріна де Боллє повідомила, що співробітники Європолу перебувають у сусідніх з Україною державах, аби допомогти місцевим органам влади відстежувати переміщення на кордоні та додатково перевіряти підозрілих осіб.



Окрім того, Європол підтримує ЄС щодо розслідування воєнних злочинів в Україні та застосування санкцій проти російських олігархів.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що важке озброєння від партнерів вже активно використовується на передовій та отримує позитивні відгуки українських військових.