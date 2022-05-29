Європол створить міжнародну робочу групу для запобігання поширення зброї з України після закінчення війни
Головна слідча Європи хоче запобігти поширенню злочинними угрупованнями зброї з України по Європі після війни
Про це повідомила голова Європолу Катрін де Боллє в інтерв’ю для WELT.
Представниця установи Катріна де Боллє повідомила, що співробітники Європолу перебувають у сусідніх з Україною державах, аби допомогти місцевим органам влади відстежувати переміщення на кордоні та додатково перевіряти підозрілих осіб.
Окрім того, Європол підтримує ЄС щодо розслідування воєнних злочинів в Україні та застосування санкцій проти російських олігархів.
- Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що важке озброєння від партнерів вже активно використовується на передовій та отримує позитивні відгуки українських військових.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе