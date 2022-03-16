Фармацевтична компанія Novartis тимчасово припиняє інвестувати в Росію
Фармацевтична компанія Novartis тимчасово припиняє інвестиції в Росію та будь-яку комерційну маркетингову діяльність
Про це повідомляють на офіційному сайті Deutsches Arzteblatt.
Фармацевтична компанія Novartis тимчасово припиняє інвестиції в Росію.
"Ми вирішили призупинити всі інвестиції в Росію та припинити будь-яку комерційну маркетингову діяльність і всі наукові заходи, організовані нами або сторонніми сторонами", – повідомила Novartis вчора ввечері.
Ми продовжуємо працювати над тим, щоб пацієнти в усіх країнах, де працює Novartis, мали доступ до ліків.
"У той же час ми ретельно дотримуємося нових міжнародних санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні.
- Американський фармацевтичний гігант обмежує діяльність у Росії.
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