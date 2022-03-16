Фармацевтична компанія Novartis тимчасово припиняє інвестувати в Росію

Про це повідомляють на офіційному сайті Deutsches Arzteblatt.



Фармацевтична компанія Novartis тимчасово припиняє інвестиції в Росію.



"Ми вирішили призупинити всі інвестиції в Росію та припинити будь-яку комерційну маркетингову діяльність і всі наукові заходи, організовані нами або сторонніми сторонами", – повідомила Novartis вчора ввечері.



Ми продовжуємо працювати над тим, щоб пацієнти в усіх країнах, де працює Novartis, мали доступ до ліків.

"У той же час ми ретельно дотримуємося нових міжнародних санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Американський фармацевтичний гігант обмежує діяльність у Росії.