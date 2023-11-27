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Як приготувати фаршировану картоплю в духовці
Фарширована картопля в духовці, запечена саме за цим рецептом, підійде як основна страва, так і в якості гарніру
Інгредієнти для фаршированої картоплі в духовці:
- чотири великі картоплини
- бекон (або грудинка) – 120 г
- одна цибулина ріпчаста
- сир твердий - 70 г
- масло вершкове - 20 г
- сіль (на свій смак)
- олія (за необхідності) - для смаження
Покроковий рецепт приготування фаршированої картоплі, запеченої в духовці:
- вмикаємо духовку
- розігріваємо її до 180 градусів
- миємо картоплю
- проколюємо виделкою по всій поверхні
- солимо
- замотуємо картоплю у фольгу
- відправляємо на годину запікатися в духовку при температурі 180 градусів
- готовність картоплі перевіряємо зубочисткою
- нарізаємо дрібно цибулю
- бекон (або грудинку) нарізаємо смужками
- сир натираємо на дрібній тертці
- на сухій сковороді обсмажуємо бекон (або грудинку), щоб стопився жир
- коли бекон (грудинка) підзолотиться, додаємо цибулю
- смажимо до рум'яності
- зрізаємо верхню частину запеченої картоплі вздовж
- за допомогою чайної ложки виймаємо картопляний м'якуш, залишаючи невеликі борти
- товкушкою розминаємо картопляний м'якуш із вершковим маслом
- додаємо обсмажений із цибулею бекон та сир
- солимо
- перемішуємо
- нафаршировуємо картоплю
- запікаємо 10 хвилин фаршировану картоплю при температурі 200 градусів
- готову фаршировану картоплю, запечену в духовці, посипаємо зеленню.
- подаємо гарячою.
Смачного!
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