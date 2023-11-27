Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Як приготувати фаршировану картоплю в духовці
Інфографіка

Як приготувати фаршировану картоплю в духовці

27 листопада, 2023 понедiлок
16:45
рецепти картопля

Фарширована картопля в духовці, запечена саме за цим рецептом, підійде як основна страва, так і в якості гарніру

Інгредієнти для фаршированої картоплі в духовці:

рецепт фаршированої картоплі

  • чотири великі картоплини
  • бекон (або грудинка) – 120 г
  • одна цибулина ріпчаста 
  • сир твердий - 70 г
  • масло вершкове - 20 г
  • сіль (на свій смак)
  • олія (за необхідності) - для смаження

Покроковий рецепт приготування фаршированої картоплі, запеченої в духовці:

  • вмикаємо духовку 
  • розігріваємо її до 180 градусів
  • миємо картоплю 
  • проколюємо виделкою по всій поверхні 
  • солимо 
  • замотуємо картоплю у фольгу 
  • відправляємо на годину запікатися в духовку при температурі 180 градусів
  • готовність картоплі перевіряємо зубочисткою
  • нарізаємо дрібно цибулю 
  • бекон (або грудинку) нарізаємо смужками
  • сир натираємо на дрібній тертці
  • на сухій сковороді обсмажуємо бекон (або грудинку), щоб стопився жир
  • коли бекон (грудинка) підзолотиться, додаємо цибулю 
  • смажимо до рум'яності
  • зрізаємо верхню частину запеченої картоплі вздовж
  • за допомогою чайної ложки виймаємо картопляний м'якуш, залишаючи невеликі борти
  • товкушкою розминаємо картопляний м'якуш із вершковим маслом
  • додаємо обсмажений із цибулею бекон та сир
  • солимо 
  • перемішуємо
  • нафаршировуємо картоплю
  • запікаємо 10 хвилин фаршировану картоплю при температурі 200 градусів
  • готову фаршировану картоплю, запечену в духовці, посипаємо зеленню.
  • подаємо гарячою.

Смачного!

Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
26 листопада, 2023 неділя
Експерти МАГАТЕ зафіксували ймовірні пуски російських ракет поблизу ЗАЕС
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
26 листопада, 2023 неділя
"Ми нікуди не підемо, якщо немає резервів": військовослужбовець Сазонов про демобілізацію
Путін
26 листопада, 2023 неділя
Путін готує промову про "русскій мір" після перемоги над Україною"
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
27 листопада
17:49
Оновлено
сніг, негода в Україні
Негода в Україні: енергетики заживили 56 населених пунктів Одещини, від переохолодження померли три людини
17:30
санкції проти рф
Чехія прагне продовжити імпорт російської сталі як виняток із санкцій ЄС проти РФ
17:28
на фото Мар'яна Безугла
Комітет ВР з нацбезпеки не вимагав від Залужного плану, про який казала Безугла, - нардеп Костенко
17:18
Ексклюзив
Карта. Донбас_2211
Окупанти почали штурмувати Авдіївку ще з двох напрямків, - начальник МВА
17:13
Ексклюзив
шторм в окупованому Криму
Споруди протидесантної оборони РФ в Криму можуть бути знищені, - військовий експерт Риженко про наслідки шторму
17:09
Забезпечував пальним танки та бронемашини окупантів на Херсонщині: СБУ висунула підозру брату екснардепа-зрадника Ковальова
16:49
виробництво завод
Майже 3 млн працівників щороку помирають на виробництві через нещасні випадки та захворювання, - ООН
16:48
Геннадій Кернес
Син Кернеса заявив, що посадовці міськради Харкова фальсифікували документи за підписом померлого мера
16:46
діти, злочини росії
Росіяни на ТОТ готують нові списки дітей для депортації, – Центр нацспротиву
16:26
Новини компаній
Залізорудні окатки на заводі Ferrexpo
Виробництво "зеленої сталі" посилить позиції українських підприємств Ferrexpo у ЄС
16:11
Ексклюзив
Крим. Євпаторія
Територія Криму поступово перетворюється на сіру зону, - нардеп Чийгоз
16:06
Ексклюзив
шторм в окупованому Криму
У Криму змило вогневі позиції росіян, певні військові об'єкти - без світла, - Братчук
16:03
КНДР, Північна Корея
КНДР збільшує кількість військ на кордоні з Південною Кореєю
16:00
OPINION
Олексій Петров
"Де ж ми так згрішили усім народом, щоби це було владою?"
15:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:50
Оновлено
Авіазавод у Смоленську
"Цілі уражено": джерела в ГУР підтвердили причетність до атаки на Смоленський авіазавод у РФ
14:34
Влаштували колцентр і обкрадали клієнтів держбанку: у Вінниці нейтралізували злочинну організацію з майже 30 в'язнів
14:32
Верховна Рада
Фріз ініціює звільнення Безуглої з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю
14:25
Микола Балакін
Українець вперше за 25 років судитиме матч Ліги чемпіонів
14:08
Оновлено
Чорне море, Крим
ЗМІ заявили про намір Китаю збудувати для РФ підводний тунель до Криму. У МЗС КНР відреагували
14:03
Оновлено
Ілон Маск і Беньямін Нетаньягу
Маск прибув до Ізраїлю на тлі звинувачень в антисемітизмі: Нетаньягу показав йому наслідки нападу ХАМАСу
14:02
OPINION
Борислав Береза
Звільнення військкомів: Зеленський повівся на ІПСО росіян?
13:59
На фото прапор ОАЕ
ОАЕ планували використати кліматичний саміт ООН для укладання нафтових угод, - BBC
13:57
Єнс Столтенберг
Україна стане членом НАТО після завершення війни й проведення реформ, – Столтенберг
13:49
Під Мелітополем партизани підірвали автівку кадирівців
Під Мелітополем партизани підірвали автівку кадирівців
13:36
У Кривому Розі проходить мистецька виставка "Спротив" про жахи окупації
13:35
Оновлено
Прапор України
У Києві вітер пошкодив найбільший прапор України: його замінили
13:32
Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі
У Туреччині затримано 98 людей через імовірну причетність до курдського угрупування
13:17
У Румунії через снігопад перекинувся пасажирський автобус
У Румунії через снігопад перекинувся пасажирський автобус: постраждали 16 громадян Молдови
13:16
Інфографіка
Ціни на комунальні послуги
Комунальні платежі. Пояснюємо, якими будуть тарифи на світло, воду і газ з 1 грудня
13:10
Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк відкриє офіс у Києві
13:00
Джо Байден
Білий дім заявив, що Байден пропустить кліматичний саміт ООН
12:55
Мар'яна Безугла
У Третій штурмовій бригаді відреагували на заяву Безуглої про те, що Залужний "має піти"
12:51
Огляд
Мобілізація, повістки
Мобілізація у грудні 2023: чи буде посилена та кого можуть призвати
12:40
OPINION
Тарас Шамайда
Євроінтеграція без русифікації!
12:36
"Скіфське золото" повернулось до України з Нідерландів
12:13
Головну ялинку України в Києві цьогоріч встановлять раніше: причина
12:03
До Києва прибула пані віцепрезидент Єврокомісії Юрова
12:02
OPINION
Ольга Лень
Заяви Безуглої та Арахамії транслюють думку Офісу президента
11:58
ЗСУ
Їжу для ЗСУ продавали у магазинах і ресторанах: на Київщині викрили посадовців військової частини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV