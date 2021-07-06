ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння
Федеральне бюро розслідувань (США) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відновили меморандум про взаєморозуміння
Про це повідомляє посольство США в Україні.
"ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння, який продовжить співпрацю у справах, що стосуються обох країн. Злочинність і корупція мають транснаціональний характер. Правоохоронні органи також повинні бути транснаціональними", – йдеться в повідомленні.
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