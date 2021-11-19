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Ferrexpo перемогла у премії HR Pro Awards 2021 у номінації "Різноманітність та інклюзивність"

19 листопада, 2021 п'ятниця
14:42
Економіка Ferrexpo

Компанія Ferrexpo, яка входить у топ три світових експортерів високоякісних залізорудних окатків, отримала нагороду на Всеукраїнській премії для HR Pro Awards. Церемонія нагородження відбулась 11 листопада у Києві

З 2020 року Ferrexpo реалізовує 360-градусну DEI (diversity, equity, inclusion) стратегію, принципи інклюзивності та гендерної рівності. Це перший кейс у великому українському бізнесі, коли до таких питань підійшли систематизовано й комплексно.

30% персоналу компанії Ferrexpo складають жінки, але серед керівників ця цифра менша. До 2030 року компанія задекларувала серед своїх цілей мати 25% жінок на керівних посадах, таким чином компанія прагне до гендерної збалансованості та гармонійності у колективі.

У 2020 році компанія провела гендерний аудит внутрішніх політик на відповідність принципам гендерної рівності, принципів недискримінації та виявлення можливих невідповідностей. Запроваджена позиція Амбасадора з гендерної рівності, DEI офіцерки, розроблені та впроваджені гендерні KPI. 

Заснована школа жіночого лідерства Fe_Munity - освітня платформа для жінок-лідерок, спрямована на отримання необхідних знань та компетенцій для подальшого професійного росту жінок. Навчання пройшли вже більше 160 жінок. Для них створена спільнота випускниць Fe_Munity Alumna, яким надається менторська підтримка. 

Запроваджена школа Ferrexpo Inclusion School. Навчання пройшли 100 керівників, які ознайомились з принципами інклюзивності, гендерної рівності та недискримінації, отримали знання, що сприяють підтримці ідей толерантності, протидії гендерним та іншим видам стереотипів у різних аспектах життєдіяльності підприємства.

Всього за рік роботи вдалося досягти значних результатів:

  • 1 жінка директорка із персоналу увійшла до складу правління компанії
  • 1 жінка зайняла позицію директорки із охорони праці та промислової безпеки 
  • 1 жінка зайняла позицію головної маркшейдерки
  • 4 жінки стали водійками великовантажних авто
  • 3 жінки стали елекрогазозварювальніцями 
  • 96 чоловіків компанії прийняли HeForShe зобов’язання
HR Pro Awards - всеукраїнська щорічна премія для професіоналів HR. Головне завдання премії - відзначити командні та особисті здобутки представників професії, які сприяють підвищенню рівня професійних практик в Україні.

Подані проєкти оцінювали понад 30 провідних представників HR-співтовариства України із 15 галузей. Незалежність оцінки підтверджена міжнародною аудиторською компанією KPMG.

Голова Правління ПрАТ "Полтавський ГЗК", Лотоус В.В.:

"Сьогодні я в черговий раз переконуюсь у правильності обраного нами шляху. Для Ferrexpo, як для міжнародної компанії, різноманіття та інклюзивність є обов’язковою складовою нашої стратегії розвитку. Ми обрали комплексний підхід і дуже швидко досягли вагомих результатів. Нагорода від HR Pro Awards - це визнання наших досягнень і позитивних змін у відношенні до жінок в Україні". 

Довідка про компанію:

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.

 
Ferrexpo
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