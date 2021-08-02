Фестиваль Ідей 2021 оголосив програму

"Через успішні приклади у сфері бізнесу, державного управління, культури, науки, технологій та інших галузей, ми будемо намагатися зрозуміти наше сьогодення і формувати візію майбутнього", — розповідають в оргкомітеті.

Зокрема, відбудеться серія дискусій під спільним гаслом "Україна worldwide", присвячена здобуткам на міжнародній арені:

"Успіхи нової української дипломатії"

"Українські вчені у світовій науці"

"Світова експансія українського IT"

"Великий бізнес з глобальними амбіціями"

На учасників чекають три дні насичених дискусій та неформального спілкування за такими напрямками:

Суспільство і держава

Культура та креативність

Наука та технології

Безпека

Економіка та підприємництво

Освіта

Медіа

Серед заявлених спікерів Фестивалю Ідей 2021 — близько сотні лідерів, від діючих міністрів та власників великого бізнесу до передових науковців та очільників благодійних ініціатив. Так, у фестивалі вже підтвердили участь Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, генеральний директор компанії Bosch Україна Віталій Бульда, докторка фізико-математичних наук Катерина Терлецька, голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, керівниця благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова та інші.

Деякі з тем, які будуть обговорювати в Одесі 21-23 серпня:

Держава в один клік: шлях цифровізації

Я їду додому: реінтеграція територій конфлікту

Земля можливостей: становлення українського ринку землі

Від мистецтва до розваги і назад: пошук нових форм

Нове місто: хто і як створює комфортний публічний простір

Журналістські розслідування доби інформаційної прозорості

Навички благополуччя: як утримати внутрішній баланс у часи потрясінь

Гендерна рівність: еволюція чи боротьба?

Програма доповнюється, можливі незначні зміни.

Цьогоріч Фестиваль Ідей, який п’ятий рік поспіль організовують Аспен Інститут Київ та Impact Hub Odessa, відбудеться наживо в Одесі 21-23 серпня. Вхід на усі події вільний за умови реєстрації та дотримання карантинних норм. Реєстрація учасників відкрита тут.

Фестиваль Ідей — це майданчик, де небайдужі лідери, мислителі та практики вступають у рівний діалог, обмінюються ідеями, надихаються, ставлять запитання та шукають на них відповіді.