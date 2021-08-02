Фестиваль Ідей 2021 оголосив програму
Всеукраїнський майданчик для спілкування відповідальних лідерів з різних галузей, Фестиваль Ідей, оголосив програму подій на 21-23 серпня. До 30-річчя Незалежності України було обрано фокус цьогорічного фестивалю — "Україна, якій вдається"
"Через успішні приклади у сфері бізнесу, державного управління, культури, науки, технологій та інших галузей, ми будемо намагатися зрозуміти наше сьогодення і формувати візію майбутнього", — розповідають в оргкомітеті.
Зокрема, відбудеться серія дискусій під спільним гаслом "Україна worldwide", присвячена здобуткам на міжнародній арені:
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"Успіхи нової української дипломатії"
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"Українські вчені у світовій науці"
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"Світова експансія українського IT"
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"Великий бізнес з глобальними амбіціями"
На учасників чекають три дні насичених дискусій та неформального спілкування за такими напрямками:
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Суспільство і держава
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Культура та креативність
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Наука та технології
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Безпека
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Економіка та підприємництво
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Освіта
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Медіа
Серед заявлених спікерів Фестивалю Ідей 2021 — близько сотні лідерів, від діючих міністрів та власників великого бізнесу до передових науковців та очільників благодійних ініціатив. Так, у фестивалі вже підтвердили участь Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, генеральний директор компанії Bosch Україна Віталій Бульда, докторка фізико-математичних наук Катерина Терлецька, голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, керівниця благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова та інші.
Деякі з тем, які будуть обговорювати в Одесі 21-23 серпня:
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Держава в один клік: шлях цифровізації
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Я їду додому: реінтеграція територій конфлікту
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Земля можливостей: становлення українського ринку землі
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Від мистецтва до розваги і назад: пошук нових форм
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Нове місто: хто і як створює комфортний публічний простір
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Журналістські розслідування доби інформаційної прозорості
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Навички благополуччя: як утримати внутрішній баланс у часи потрясінь
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Гендерна рівність: еволюція чи боротьба?
Програма доповнюється, можливі незначні зміни.
Цьогоріч Фестиваль Ідей, який п’ятий рік поспіль організовують Аспен Інститут Київ та Impact Hub Odessa, відбудеться наживо в Одесі 21-23 серпня. Вхід на усі події вільний за умови реєстрації та дотримання карантинних норм. Реєстрація учасників відкрита тут.
Фестиваль Ідей — це майданчик, де небайдужі лідери, мислителі та практики вступають у рівний діалог, обмінюються ідеями, надихаються, ставлять запитання та шукають на них відповіді.
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