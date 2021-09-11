Фейковий забудовник з Києва привласнив 2 млн грн від інвесторів

Колишнього директора будівельно-інвестиційної компанії у формі ТОВ викрили слідчі Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводження співробітників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції та процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора, передає Еспресо.TV.



"Посадовець у 2012-2013 роках заволодів коштами громадян-інвесторів. Потерпілі виплачували гроші, які мали йти на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва. Фігурант запевняв покупців квартир у надійності і вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво", - кажуть поліцейські.

Гроші, які передавалися громадянами безпосередньо керівнику товариства за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися. Таким чином фігурант, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнив майже два мільйони гривень інвесторів.





Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї та комп’ютерну техніку з інформацією, яка вказує на протиправну діяльність.



Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.





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