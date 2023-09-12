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Фонд "Демініціативи" відповів на критику влади щодо опитування про відповідальність Зеленського

12 вересня, 2023 вiвторок
17:41
Суспільство Петро Бурковський

Директор Фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" Петро Бурковський назвав "максимально конкретним" формулювання в опитуванні про відповідальність президента за корупцію в уряді та військових адміністраціях

Про це Бурковський сказав у коментарі Суспільному.

Бурковський висловив думку, що рішення про відставку і призначення міністрів парламент настільки не піддавав сумнівам, що навіть не підіймалися питання про причини кадрових змін.

"Зараз у нас воєнний стан в країні, президент згідно з Конституцією, законодавством є Верховним Головнокомандувачем і він очолює виконавчу владу. Коли призначаються міністри, Верховна Рада фактично формально лише затверджує рішення про звільнення і призначення міністра. Так, як це було з міністром оборони нещодавно, було рішення що відставка, в парламенті ніхто не ставив під сумнів, ніхто не ставив запитань, чому один міністр іде, а інший призначається, тобто не відбувалося навіть розбору кандидатур", - сказав Бурковський. 

Соціолог зазначив, що так само відбувалося щодо інших міністрів, а питання було сформульовано щодо відповідальності за чиновників, які працюють у президентській вертикалі, або за урядовців.

"Тому, що це його повноваження як Верховного Головнокомандувача. Те саме з військовими адміністраціями. Їх призначає президент. То хто ж несе відповідальність за цих людей і їхні вчинки? Ми не поставили питання "корупція і крапка" - корупція в уряді і військових адміністраціях. Формулювання максимально конкретне. Людей питають чи несе президент пряму відповідальність в уряді та військових адміністраціях, які напряму йому підпорядковані, це його відповідальність", - сказав Бурковський.

За словами директора Фонду, молодь віком 18-20 років менш критично реагує на це питання, ніж люди старшого віку.

Бурковський також додав, що найбільше повністю або скоріше погодилися з тезою про відповідальність президента за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях респонденти у Запорізькій, Харківській і Дніпропетровській областях.

"Відбувається відбір респондентів за триступеневою вибіркою. Спочатку випадковим методом обираються у різних регіонах населені пункти, сільські і міські, і які не є тимчасово окупованими, і де не ведуться активні бойові дії", — сказав Бурковський.

Соціолог зазначив, що опитування проводили у Херсоні та на більшій частині Херсонщини. У Донецькій області і в деяких районах Харківської і Запорізької областей опитування не проводяться, проте в Харкові і Запоріжжі людей опитували.

"Далі коли випадковим чином вибрані населені пункти, потім по цих населених пунктах розподіляються квоти, скільки чоловіків і жінок, якого віку і в яких населених пунктах треба опитати. На третьому етапі випадковим чином, в населеному пункті обираються вулиці, на яких буде проводитися опитування. І далі на вулиці випадковим чином обираються будинки. Ці інтерв'ю проводяться за місцем проживання", - пояснив Бурковський.

За його словами, після того як збираються всі дані, проводиться перевірка - береться близько 10% вибірки і керівники мереж телефонують і перевіряють, чи справді людей опитали і чи справді в людей брали такі інтерв'ю.

Що відомо про опитування Фонду "Демократичні ініціативи" і реакцію представників влади

Напередодні Фонд "Демократичні ініціативи" опублікував результати опитування, згідно з яким станом на початок липня 78% опитаних вважали, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. 

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія назвав дослідження манупулятивним і зазначив, що "з нового року країна має перейти на "бюджет війни" , де більше не буде витрат на ці речі - тільки оборона та тільки зброя".

"Сподіваюсь що антикорупційні органи посилять свою роботу в тому числі інформаційну, щоб президент міг займатись війною та міжнародною дипломатію, а незалежна антикорупційна вертикаль - великою корупцією в країні", - прокоментував він.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав "дуже дивними" результати опитування Фонду "Демократичної ініціативи", в саме опитування "схожим на цілеспрямовану атаку".

"Чому в запитанні про відповідальність за корупцію у відповіді — тільки президент? Який був би результат опитування при запитанні "Хто несе відповідальність за корупцію…" і різні варіанти відповідей?", - зазначив Федоров. 

На його думку, в даному випадку опитування використали для маніпуляції суспільною думкою.

Україна
Президент України
корупція в Україні
Володимир Зеленський
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