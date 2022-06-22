Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного Мегабанку
Вкладники визнаного неплатоспроможним Мегабанку розпочали отримувати виплати. Це перший виведений з ринку банк, чиїм вкладникам-фвзособам держава поверне 100% коштів на депозитах
Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізосіб.
З 21 червня Фонд почав виплати коштів вкладникам за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 2 червня 2022 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).
Фонд наголосив, що завдяки змінам у законодавстві вкладники Мегабанку - фізособи отримають повну суму своїх депозитів разом з нарахованими відсотками.
"Оскільки АТ "Мегабанк" визнано неплатоспроможним після набрання чинності норми про відшкодування коштів в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 2 червня 2022 року, виплата гарантованої суми відшкодування здійснюється за цією нормою, що діятиме протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні", — йдеться у повідомленні ФГВФО.
- Нагадаємо, Нацбанк 2 червня визнав Мегабанк неплатоспроможним. Згодом Фонд гарантування вкладів заявив про взяття під контроль Мегабанку та пошук інвесторів.
- Верховна Рада зняла обмеження по сумі гарантування депозитів на час військового стану. Визнаний неплатоспроможним Мегабанк буде першим виведеним з ринк банком, вкладникам якого Фонд гарантування має компенсувати 100% депозитів. Раніше діяло обмеження у 200 тис. грн.
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