Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізосіб.

З 21 червня Фонд почав виплати коштів вкладникам за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 2 червня 2022 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Фонд наголосив, що завдяки змінам у законодавстві вкладники Мегабанку - фізособи отримають повну суму своїх депозитів разом з нарахованими відсотками.

"Оскільки АТ "Мегабанк" визнано неплатоспроможним після набрання чинності норми про відшкодування коштів в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 2 червня 2022 року, виплата гарантованої суми відшкодування здійснюється за цією нормою, що діятиме протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні", — йдеться у повідомленні ФГВФО.

Нагадаємо, Нацбанк 2 червня визнав Мегабанк неплатоспроможним. Згодом Фонд гарантування вкладів заявив про взяття під контроль Мегабанку та пошук інвесторів.

Верховна Рада зняла обмеження по сумі гарантування депозитів на час військового стану. Визнаний неплатоспроможним Мегабанк буде першим виведеним з ринк банком, вкладникам якого Фонд гарантування має компенсувати 100% депозитів. Раніше діяло обмеження у 200 тис. грн.

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