Фонд гарантування вкладів достроково погасив ще 2 млрд грн заборгованості перед Мінфіном

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.



Згідно з повідомленням, Фонд перерахував Міністерству фінансів 2,07 млрд грн - 1,2 млрд грн за векселями та 870 млн грн за відсотками.



"Таким чином, Фонд продовжив дострокове погашення заборгованості за позиками, взятими у держави для здійснення гарантованих виплат вкладникам у 2014-2017 роках", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що загалом на сьогодні ФГВФО повернув Мінфіну 21,7 млрд грн, з яких 7,9 млрд грн - відсотки. При цьому більшу частину цієї суми Фонд погасив достроково. Зокрема, 1,5 млрд грн - у 2018 році, понад 9 млрд грн - у 2019 році, 2 млрд грн - у 2020 році, 2 млрд грн - лютому 2021 року та 2,07 млрд грн - у вересні 2021 року.



Крім того, додали у пресслужбі, у 2019 році ФГВФО повністю погасив борг перед Національним банком України на суму 25,6 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн - сплачені відсотки.



Зазначається, що внаслідок цього дострокового погашення також зменшилась база нарахування процентів за позиками, і нині залишок боргових зобов'язань Фонду становить 45,7 млрд грн за номіналом векселів та понад 62,5 млрд грн відсотків, що мають бути нараховані до 2031 року.



Так, за словами фінансового директора ФГВФО Олени Нужненко, завдяки достроковим погашенням було заощаджено вже 15 млрд грн при нарахуванні відсотків. Однак, на сьогодні загальна сума заборгованості Фонду перед державою становить 108,2 млрд грн. Найближчим часом очікується ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який передбачає реструктуризацію залишку цього боргу, зокрема, погашення відсотків за рахунок надходжень від стягнення збитків з осіб, причетних до доведення банків до банкрутства. Це дозволить розвивати систему гарантування, насамперед, до кінця року підвищити суму вкладів до 400 тис. грн та приєднати до системи державний Ощадбанк.

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