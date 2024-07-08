Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Настрій на гру важливий не менше рівня команди: які висновки потрібно зробити після вильоту України з Євро-2024
PR

Настрій на гру важливий не менше рівня команди: які висновки потрібно зробити після вильоту України з Євро-2024

8 липня, 2024 понедiлок
17:38
Футбол Георгій Судаков, Словаччина - Україна

Аналізуємо виступ нашої команди на чемпіонаті Європи

Зміст

Євро-2024 виходить на фінішну пряму, і вже зовсім скоро ми будемо знати ім’я нового чемпіона Європи. Участь у цьому континентальному змаганні брала і збірна України, проте футбольні результати, які команда Сергія Реброва показала на турнірі в Німеччині, виявилися невтішними, і синьо-жовті вирушили додому вже після трьох матчів групового етапу.

Наша команда, як і всі інші представники групи E, набрала чотири очки завдяки перемозі над Словаччиною (2:1) і нічиїй з Бельгією, однак поразка від Румунії (0:3) виявилася фатальною, і при рівності балів збірна України зайняла останнє місце у квартеті через гіршу різницю м’ячів.

Результат, звісно, неприємний, адже від одного з найкращих поколінь в історії збірної України й українського футболу загалом очікували значно більшого. Однак кожен провал має свої причини, тож спробуймо розібратися, чому Сергій Ребров і його команда не змогли виправдати сподівань уболівальників.

Рівень у нас є, але що з психологією

Турніри найвищого рівня, до яких належать чемпіонати світу і Європи, вимагають від футболістів не тільки суто фізичної, але й ментальної готовності. Рівень цієї збірної України не викликає жодних сумнівів. Такі гравці як Артем Довбик, Олександр Зінченко чи Михайло Мудрик уже не раз демонстрували свій високий клас. Однак психологічної стійкості й вміння не перегоріти у відповідальний момент команді Сергія Реброва все ж не вистачило.

По суті, наша команда провалила цей турнір ще в стартовому матчі проти Румунії, на який багато наших лідерів вийшли самі не свої, а надмірне хвилювання і нерви деяких гравців, зокрема голкіпера Андрія Луніна, призвели до такої прикрої поразки.

Футбол не прощає недооцінки суперника

Ще однією проблемою, через яку збірна України провалила перший матч із Румунією і, як наслідок, усе Євро-2024, можна назвати банальну недооцінку опонента. Про те, що румуни - найслабша команда нашої групи, яку підопічні Реброва просто зобов'язані перемагати, перед грою говорили чи не всі навколо, і подібні розмови, можливо, змусили футболістів надмірно повірити в себе і ставитися до суперника без належної поваги.

Розплата прийшла миттєво: Румунія покарала українців за грубі помилки й поставила в дуже складне становище, з якого нам, на жаль, так і не вдалося вибратися.

Травми й не найкраща форма лідерів команди

Навіть після провального старту турніру збірна України змогла зібратися і вирвати вольову перемогу в другому матчі проти Словаччини (2:1). Залишався останній крок - перемогти в останньому поєдинку групового етапу Бельгію, проте це завдання, на жаль, виявилося для нас непосильним.

Наші шанси стали б вищими, якби лідери команди Сергія Реброва перебували у своїй оптимальній формі, але цього, на жаль, не було. Найзірковіший футболіст УПЛ Георгій Судаков на Євро-2024 не зміг показати найкращу версію себе, найкращий бомбардир іспанської Ла Ліги Артем Довбик так і не порадував вболівальників забитим м’ячем, а основні флангові півзахисники, Віктор Циганков і Михайло Мудрик, і взагалі отримали травми, через які не змогли взяти участь у вирішальному матчі.

Можливо, якби всі наші найкращі футболісти були здоровими й змогли показати свій максимум, цей чемпіонат Європи склався б для України зовсім по-іншому, однак у спорті, як відомо, немає місця для умовного способу.

Цей турнір має стати уроком

Так чи інакше, ранній виліт збірної України з Євро-2024 має стати для нашої молодої команди хорошим і важливим уроком на майбутнє. Хочеться вірити, що після нього ці безсумнівно талановиті футболісти завжди будуть пам’ятати про важливість правильного настрою на гру, ставлення до неї, а також про ціну кожної помилки, яка на змаганнях такого рівня часом буває надто високою.

Теги:
Новини
Спорт
Україна
Євро-2024
Читайте також:
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
7 липня, 2024 неділя
"Цифра надто велика": у ЗСУ спростували дані Forbes про втрату 99 тис. військових Росії у битві за Часів Яр
світло
7 липня, 2024 неділя
Як відключатимуть світло 8 липня: заява Укренерго
На фото: Лідер Малі Ассімі Гоїта
6 липня, 2024 субота
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо "безповоротно відвертаються" від ECOWAS
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.49
    Купівля 40.49
    Продаж 41
  • EUR
    Купівля 43.74
    Продаж 44.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 липня
18:33
Кабмін
Уряд дозволив не оприлюднювати інформацію про закупівлі на потреби оборони під час воєнного стану
18:30
Окупанти об'єднали русифікацію і пошук медиків на ТОТ: до Бердянська переселяють лікарів та росіян цілими сім'ями
18:27
Ексклюзив
сонячні панелі
Сонячні батареї не врятують українців під час зимових відключень, - голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко
18:25
Інтерв’ю
повернення українських військовополонених
У полоні РФ перебувають щонайменше 20 тис. цивільних українців: Ахтем Чийгоз і Ольга Скрипник розповіли, як відбувається їхнє повернення в Україну
18:24
Джо Байден
"Час це закінчити": Байден написав листа демократам із запевненням, що не покине президентські вибори
18:16
світло
Укренерго скасувало анонсовані дні без відключень світла для окремих областей
18:15
United24 та monobank відкрили збір на 100 млн грн на допомогу Охматдиту
18:10
На фото: Bring Me The Horizon
Соліст Bring Me the Horizon Олівер Сайкс відреагував на обстріл Охматдиту росіянами
18:02
OPINION
Віктор Трегубов
Ті, хто кидається на ТЦК, суголосять окупантам
18:02
Атака РФ по Києву 8 липня: Кабмін розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів Охматдиту
17:53
Оновлено
Як світ реагує на масовану атаку РФ по Україні та удар по лікарні "Охматдит" у Києві
17:49
Оновлено
Наслідки атаки на Покровськ 8 липня
Росіяни вранці вдарили по підприємству у Покровську: загинули 3 людини
17:48
Донька президента Камеруну Поля Бія Бренда
Донька президента Камеруну, де діє заборона на одностатеві стосунки, здійснила камінг-аут
17:45
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Прем’єр Індії Моді прилетів до Москви на переговори з Путіним
17:36
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла на гру Вімблдону з чорною стрічкою та не стримала сліз після виходу до чвертьфіналу
17:30
імпорт електроенергії
Туск заявив, що Польща могла б виробляти електроенергію для України на своїх ТЕС
17:27
Ексклюзив
Обстріл Києва 08.07.2024
У ракети Х-101 були закладені координати лікарні "Охматдит": Defense Express
17:24
російські окупанти
На Миколаївщині російська ракета влучила по фермі: постраждали жінка й дитина
17:11
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 85 боєзіткнень. Росіяни нарощують темпи наступу
17:04
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
РФ масовано атакувала Київ зранку 8 липня: є загиблі, кількість поранених наближається до 100
17:03
"Нікчемний я 4"
"Нікчемний я 4" окупився за перші дні прокату, зібравши $229,5 млн
17:02
Аналітика
НАТО
Через 10 років – в НАТО? Чи справді Україні "світить" Альянс та до чого тут Трамп
16:53
Володимир Зеленський
США, Китай, ЄС, але не Угорщина: Зеленський розповів, чому Будапешт не може бути посередником між Україною та РФ
16:49
Готував ракетні удари по об'єктах ЗСУ і нафтобазах на Київщині та Чернігівщині: СБУ затримала агента ФСБ
16:27
Роберт Фіцо
Словаччина не готова зняти заборону на імпорт української сільгосппродукції продукції, - Фіцо
16:23
Оновлено
метро
У Києві тимчасово зупиняли рух метро від станції "Дніпро" до "Лісової": що відомо
16:03
Атака РФ на Дніпро 8 липня 2024 року
У Дніпрі внаслідок масованої атаки росіян 1 загиблий та 12 постраждалих
16:02
OPINION
Валерій Чалий
Україна мусить бойкотувати Радбез ООН, поки у ньому головує Росія
15:56
ЗАЕС
РФ на ЗАЕС не проводить ремонти й техобслуговування в належному обсязі, стан обладнання невідомий
15:30
Володимир Зеленський у Харкові
Україна скликає Радбез ООН через масовану атаку РФ та удар по лікарні "Охматдит", - Зеленський
15:26
обстріл, ППО
Ранкова атака РФ: сили ППО збили 30 ворожих ракет із 38
15:20
Оновлено
Зеленський і Дуда
Україна підписала безпекову угоду з Польщею
15:03
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
РФ влучила по "Охматдиту" ракетою Х-101: відомо про двох дорослих загиблих
14:58
на фото: Марго Роббі
Зірка "Барбі" Марго Роббі вагітна первістком
14:56
Оновлено
новини Львівщини
У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки РФ загинули щонайменше 10 людей, 47 поранено
14:49
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запускає розвідувальні дрони без сигналу GPS: у Повітряних силах розповіли про нову тактику ворога
14:32
Оновлено
На Харківщині авто з родиною підірвалося на міні: шестеро людей загинули, серед них двоє дітей
14:22
Меттью Перрі
Розслідування смерті Меттью Перрі вивело поліцію на наркоторговців Голлівуду
14:21
Обстріл медзакладу у Києві 8 липня
Повторний удар по Києву 8 липня: війська РФ влучили у медцентр, є загиблі і поранені
14:07
OPINION
Юрій Богданов
Вибори у Франції: що Макрон робитиме далі?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV