Настрій на гру важливий не менше рівня команди: які висновки потрібно зробити після вильоту України з Євро-2024

Євро-2024 виходить на фінішну пряму, і вже зовсім скоро ми будемо знати ім’я нового чемпіона Європи. Участь у цьому континентальному змаганні брала і збірна України, проте футбольні результати, які команда Сергія Реброва показала на турнірі в Німеччині, виявилися невтішними, і синьо-жовті вирушили додому вже після трьох матчів групового етапу.

Наша команда, як і всі інші представники групи E, набрала чотири очки завдяки перемозі над Словаччиною (2:1) і нічиїй з Бельгією, однак поразка від Румунії (0:3) виявилася фатальною, і при рівності балів збірна України зайняла останнє місце у квартеті через гіршу різницю м’ячів.

Результат, звісно, неприємний, адже від одного з найкращих поколінь в історії збірної України й українського футболу загалом очікували значно більшого. Однак кожен провал має свої причини, тож спробуймо розібратися, чому Сергій Ребров і його команда не змогли виправдати сподівань уболівальників.

Рівень у нас є, але що з психологією

Турніри найвищого рівня, до яких належать чемпіонати світу і Європи, вимагають від футболістів не тільки суто фізичної, але й ментальної готовності. Рівень цієї збірної України не викликає жодних сумнівів. Такі гравці як Артем Довбик, Олександр Зінченко чи Михайло Мудрик уже не раз демонстрували свій високий клас. Однак психологічної стійкості й вміння не перегоріти у відповідальний момент команді Сергія Реброва все ж не вистачило.

По суті, наша команда провалила цей турнір ще в стартовому матчі проти Румунії, на який багато наших лідерів вийшли самі не свої, а надмірне хвилювання і нерви деяких гравців, зокрема голкіпера Андрія Луніна, призвели до такої прикрої поразки.

Футбол не прощає недооцінки суперника

Ще однією проблемою, через яку збірна України провалила перший матч із Румунією і, як наслідок, усе Євро-2024, можна назвати банальну недооцінку опонента. Про те, що румуни - найслабша команда нашої групи, яку підопічні Реброва просто зобов'язані перемагати, перед грою говорили чи не всі навколо, і подібні розмови, можливо, змусили футболістів надмірно повірити в себе і ставитися до суперника без належної поваги.

Розплата прийшла миттєво: Румунія покарала українців за грубі помилки й поставила в дуже складне становище, з якого нам, на жаль, так і не вдалося вибратися.

Травми й не найкраща форма лідерів команди

Навіть після провального старту турніру збірна України змогла зібратися і вирвати вольову перемогу в другому матчі проти Словаччини (2:1). Залишався останній крок - перемогти в останньому поєдинку групового етапу Бельгію, проте це завдання, на жаль, виявилося для нас непосильним.

Наші шанси стали б вищими, якби лідери команди Сергія Реброва перебували у своїй оптимальній формі, але цього, на жаль, не було. Найзірковіший футболіст УПЛ Георгій Судаков на Євро-2024 не зміг показати найкращу версію себе, найкращий бомбардир іспанської Ла Ліги Артем Довбик так і не порадував вболівальників забитим м’ячем, а основні флангові півзахисники, Віктор Циганков і Михайло Мудрик, і взагалі отримали травми, через які не змогли взяти участь у вирішальному матчі.

Можливо, якби всі наші найкращі футболісти були здоровими й змогли показати свій максимум, цей чемпіонат Європи склався б для України зовсім по-іншому, однак у спорті, як відомо, немає місця для умовного способу.

Цей турнір має стати уроком

Так чи інакше, ранній виліт збірної України з Євро-2024 має стати для нашої молодої команди хорошим і важливим уроком на майбутнє. Хочеться вірити, що після нього ці безсумнівно талановиті футболісти завжди будуть пам’ятати про важливість правильного настрою на гру, ставлення до неї, а також про ціну кожної помилки, яка на змаганнях такого рівня часом буває надто високою.