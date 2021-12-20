Футболіст збірної України зацікавив німецькі топ-клуби

Про це повідомляє FootBoom.



Футбольний агент В'ячеслав Заховайло розповів про ситуацію навколо Тараса Качараби, який виступає в оренді за "Славію".



"Качараба закінчує договір оренди, адже його контракт належить "Словану", і найближчим часом стане відомо, чи залишиться він у "Славії" або перейде в інші клуби. Тарасом зараз цікавляться три клуби – з Бундесліги, який представляє першу шістку, з МЛС та з Бельгії. В останньому випадку це вже по суті офіційний запит на гравця", – сказав Заховайло.



Агент також відзначив, що трансфер Качараби у Німеччину відбудеться лише тоді, якщо "Славія" не викупить контракт українця.



"Але трансфер до будь-якого з цих клубів відбудеться лише в тому випадку, якщо до 31 січня наступного року «Славія» не використовує передбачену договором опцію викупу Качараби", – завершив агент.



У цьому сезоні 26-річний Качараба провів за "Славію" 22 матчі і забив 1 м'яч. Орієнтована трансферна вартість українця складає 800 тис. євро.



У цьому році Качараба дебютував за збірну України з футболу.



Місця в топ-6 Бундесліги зараз займають "Баварія", дортмундська "Борусія", "Фрайбург", "Гоффенгайм", "Байєр" та "Айнтрахт".

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