Футболіст збірної України зацікавив німецькі топ-клуби
Український захисник Тарас Качараба може перейти в один з клубів, які лідирують у чемпіонаті Німеччини
Про це повідомляє FootBoom.
Футбольний агент В'ячеслав Заховайло розповів про ситуацію навколо Тараса Качараби, який виступає в оренді за "Славію".
"Качараба закінчує договір оренди, адже його контракт належить "Словану", і найближчим часом стане відомо, чи залишиться він у "Славії" або перейде в інші клуби. Тарасом зараз цікавляться три клуби – з Бундесліги, який представляє першу шістку, з МЛС та з Бельгії. В останньому випадку це вже по суті офіційний запит на гравця", – сказав Заховайло.
Агент також відзначив, що трансфер Качараби у Німеччину відбудеться лише тоді, якщо "Славія" не викупить контракт українця.
"Але трансфер до будь-якого з цих клубів відбудеться лише в тому випадку, якщо до 31 січня наступного року «Славія» не використовує передбачену договором опцію викупу Качараби", – завершив агент.
У цьому сезоні 26-річний Качараба провів за "Славію" 22 матчі і забив 1 м'яч. Орієнтована трансферна вартість українця складає 800 тис. євро.
У цьому році Качараба дебютував за збірну України з футболу.
Місця в топ-6 Бундесліги зараз займають "Баварія", дортмундська "Борусія", "Фрайбург", "Гоффенгайм", "Байєр" та "Айнтрахт".
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