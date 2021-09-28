Газпром повністю припинив продажі газу на 2022 рік на своєму електронному майданчику
"Газпром експорт" прибрав зі своєї Електронної торгової платформи усі контракти на 2022 рік
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням, "Газпром експорт" прибрав з розкладу торгів у своїй електронній платформі всі контракти на 2022 рік.
В агентстві нагадали, що пропозиції на перший квартал і весь 2022 рік зникли після рішення німецького суду, який постановив не звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви Європейського Союзу. Зазначається, що ці норми можуть затримати запуск магістралі.
За інформацією ІФ, у графіку торгів на минулому тижні стояли контракти на 2023 рік і аукціони на зиму 2022/23. У графіку на тиждень з 27 вересня по 1 жовтня залишився лише контракт на 2023 рік.
Однак, додали в агентстві, на майданчику останні продажі на зиму 2022/23 були здійснені 7 вересня, надалі укладалися лише угоди на 2023 рік.
Загалом з 1 по 24 вересня на електронній платформі торгів "Газпром експорту" було продан 926 млн куб.м газу після 1,008 млрд куб.м у серпні. З початку 2021 року продажі досягли 7,066 млрд куб.м.
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