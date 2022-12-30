Генерал-лейтенант ЗСУ назвав фактори, які сприяли підвищенню ефективності української ППО

Про те, які фактори цьому сприяли, генерал-лейтенант ЗСУ Артур Артеменко розповів у інтерв'ю Radio NV.

"Якщо взяти загальні цифри, які описувались у книгах, по яких ми навчались в академіях, то ефективною системою протиповітряної оборони є система, яка може знівелювати рівень атаки на 30%. На найперших етапах війни, після 24 лютого, наша система ППО десь таким чином і відпрацьовувала. За місяць-два ми вийшли на відсотків 50, а потім – дедалі більше", – зазначив Артеменко.

За його словами, таких результатів вдалося досягти завдяки кільком факторам. Перший – підвищився рівень підготовки особового складу. Другий – почали ефективніше працювати українські органи управління щодо планування протиповітряної оборони, тобто вибору позицій. Третім фактором є надходження засобів протиповітряної оборони від партнерів.

"Насамперед це були переносні зенітно-ракетні комплекси, які здебільшого забезпечили наш захист безпосередньо від авіації противника, яка була витіснена з території України й зараз може застосовуватися лише на лінії зіткнення. А в подальшому – надходження систем IRIS-T, NASAMS, які вже присутні в Україні, але в дуже невеликій кількості. І зараз йде розмова про надходження однієї батареї Patriot", – додав Артеменко.

Він зауважив, що надходження в Україну системи Patriot, як і іншого озброєння, є дуже важливим, хоча загалом таких засобів наразі критично мало.

"Аби ви розуміли, приміром, у Patriot на середній висоті застосування бойовий радіус становить десь 150 кілометрів. Враховуючи, що ракети, які застосовуються по нас, летять на висоті близько 50 метрів, дальність роботи комплексу кілометрів 40−50. Тобто одна батарея прикриє одне місце", – сказав він.

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