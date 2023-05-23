Генерал та полковник РФ, які керували підривом Північнокримського каналу, заочно отримали 12 років в'язниці
За матеріалами СБУ, 12 років ув'язнення заочно отримали генерал та полковник РФ, які керували підривом Північнокримського каналу та захопленням каховської ГЕС
Про це пише СБУ.
Ними виявилися заступник командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Михайло Ясніков та командувач 11-ї окремої інженерної бригади полковник Дмитро Марков.
Обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північнокримського каналу. За даними слідства, саме Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення об’єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами.
Суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушенні законів та звичаїв війни) та призначив їм 12 років тюрми. Наразі обидва злочинці знаходяться на тимчасово окупованій території України.
- 23 травня СБУ повідомила про підозру екссоратнику Януковича Дмитру Вороні, який допомагав окупантам грабувати Запоріжжя.
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