Про це пише СБУ.

Ними виявилися заступник командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Михайло Ясніков та командувач 11-ї окремої інженерної бригади полковник Дмитро Марков.

Обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північнокримського каналу. За даними слідства, саме Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення об’єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами.

Суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушенні законів та звичаїв війни) та призначив їм 12 років тюрми. Наразі обидва злочинці знаходяться на тимчасово окупованій території України.