Генпрокуратура РФ визнала "небажаною" організацію спостерігачів за виборами
Генеральна прокуратура Росії визнала небажаною діяльність міжнародної неурядової організації "Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами" (ENEMO).
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Причина рішення - "діяльність ENEMO представляє загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації"
Зазначається, що інформацію направили до Міністерства юстиції для внесення організації до переліку "небажаних".ENEMO готує звіти на основі спостережень за ходом виборів. Перед початком наглядової місії кожен спостерігач ENEMO підписує Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами.
Співробітники ENEM провели в семи країнах 23 міжнародні місії зі спостереження за виборами. Мова йде про вибори у Албанії, Грузії, Казахстані, Косові, Киргизії, Молдові та Україні.
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