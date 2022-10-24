Генштаб підтвердив знищення трьох ворожих БМ-21 "Град" та евакуацію 70 поранених окупантів на Запоріжжі
РФ евакуювала близько 70 поранених солдатів 22 жовтня в районі населеного пункту Михайлівка на Запоріжжі
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За уточненою інформацією, підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".
Також повідомляється про евакуацію близько сімдесяти поранених військовослужбовців противника 22 жовтня поточного року в районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області.
- Українська авіація протягом 23 жовтня завдала 11 ударів по місцях зосередження противника, а ракетні війська та артилерія уразили чотири пункти управління, чотири склади боєприпасів й зенітний ракетний комплекс.
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