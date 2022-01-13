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Головна війна з Росією Гербст: Путін навряд чи наважиться на повномасштабне вторгнення на територію України

Гербст: Путін навряд чи наважиться на повномасштабне вторгнення на територію України

13 січня, 2022 четвер
09:14
війна з Росією Джон Гербст

Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін намагається залякати Захід, Україну і Європейський Союз, щоб вони пішли на поступки

Про це він сказав під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, передає пресслужба КБФ.

"З переговорів в Женеві виглядає так, що це не відбувається. Я так розумію, що і сьогоднішні переговори в Брюсселі вже також завершилися, і таких ознак ми також не бачимо, щоб ми здавали позиції", - зауважив він.

Гербст наголосив, що Путін навряд чи наважиться на повномасштабне вторгнення на територію України. 

"Тепер Путін має зробити свої розрахунки, чи зробити широку агресію проти України, чи готовий він піти на ці наслідки, чи ні. Треба пам’ятати, що вся агресія на сьогодні була спрямована на такі легкі цілі. І зараз, якщо він це зробить ширше, то реакція буде набагато потужніша, ніж вона була до цього", - сказав він.

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За його словами, що якщо Путін і наважиться на збройне протистояння, то це буде обмежена військова операція.

"Але якщо Путін, скажімо, розпочне напад на Зміїний острів і таке інше, він розуміє, що будуть дуже серйозні санкції проти Росії. І значне посилення позицій НАТО у Східній Європі. Це такий ефективний тривимірний спосіб реагування на дії Росії", - сказав Гербст.

Він вважає, що команда президента США Джозефа Байдена серйозно підходить до економічних санкцій.

"І я вважаю, що вони чудово спрацювали в цьому. Вони змобілізували і ЄС для того, щоби такі санкції запровадити", - додав Гербст.

  • Нагадаємо, експосол США в РФ Александер Вершбоу заявив, що не можна довіряти словам очільника МЗС Росії Сергія Рябкова, що Москва не збирається нападати на Україну.
  • Очільник Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес і ще 25 демократів представили законопроєкт про захист суверенітету України-2022, згідно з яким до РФ будуть застосовані санкції.
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Росія
РФ
вторгнення
Володимир Путiн
війна
Джон Гербст
вторгнення в Україну
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