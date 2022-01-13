Гербст: Путін навряд чи наважиться на повномасштабне вторгнення на територію України

Про це він сказав під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, передає пресслужба КБФ.

"З переговорів в Женеві виглядає так, що це не відбувається. Я так розумію, що і сьогоднішні переговори в Брюсселі вже також завершилися, і таких ознак ми також не бачимо, щоб ми здавали позиції", - зауважив він.

Гербст наголосив, що Путін навряд чи наважиться на повномасштабне вторгнення на територію України.

"Тепер Путін має зробити свої розрахунки, чи зробити широку агресію проти України, чи готовий він піти на ці наслідки, чи ні. Треба пам’ятати, що вся агресія на сьогодні була спрямована на такі легкі цілі. І зараз, якщо він це зробить ширше, то реакція буде набагато потужніша, ніж вона була до цього", - сказав він.



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За його словами, що якщо Путін і наважиться на збройне протистояння, то це буде обмежена військова операція.

"Але якщо Путін, скажімо, розпочне напад на Зміїний острів і таке інше, він розуміє, що будуть дуже серйозні санкції проти Росії. І значне посилення позицій НАТО у Східній Європі. Це такий ефективний тривимірний спосіб реагування на дії Росії", - сказав Гербст.

Він вважає, що команда президента США Джозефа Байдена серйозно підходить до економічних санкцій.

"І я вважаю, що вони чудово спрацювали в цьому. Вони змобілізували і ЄС для того, щоби такі санкції запровадити", - додав Гербст.