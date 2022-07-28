English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Герої України. "Їхали в один бік, діти нам махали руками, а коли поверталися, вже були обвуглені тіла": 22-річний офіцер Антон Карий
Ексклюзив

Герої України. "Їхали в один бік, діти нам махали руками, а коли поверталися, вже були обвуглені тіла": 22-річний офіцер Антон Карий

Тетяна Яворська
28 липня, 2022 четвер
07:10
війна з Росією Антон "Карий"

Антон з позивним Карий у свої 22 роки уже має звання старшого лейтенанта. Встиг побувати в ООС, на початку повномасштабного вторгнення разом з побратимами тричі потрапляв у котел по дорозі до Волновахи, зупиняв і знешкоджував десятки окупантів

Указом президента України старший лейтенант підрозділу 128 окремої гірсько-штурмової бригади боєць з позивним Карий, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Але при цьому Антон каже, що до чого не зможе звикнути ніколи, то до смертей цивільних українців, особливо дітей.

Еспресо поспілкувався з воїном і запитав, що дає сили боротись у цій війні, а також дізнався, що мріє захисник зробити після перемоги

Вийшли із трьох котлів, навіть не знаючи про них

Вся сім'я Антона — військові. Сам уже після 9 класу пішов у військовий ліцей у Кам'янці-Подільському, вчився там два роки. 

"Потім виникло питання, куди далі йти. А оскільки вже тоді знав трохи військову справу, вирішив стати піхотним командиром, вчитись і вчити людей", – розповідає військовий. 

У 2021 році закінчив навчання в Академії сухопутних військ, уже рік служить на посаді командира роти вогневої підтримки у 128-й бригаді. Після випуску з академії вирушив в зону ООС. Згодом поїхав на ротацію, а повернувся просто на повномасштабну війну. 

"Перед великою війною, якраз о 3-й годині вночі приїхали в Луганську область ешелоном. Ми зрозуміли, що їдемо не просто так, хоч не думали, що буде насправді аж таке. Ні в кого не було уявлення про таку війну. Більшість людей, які були тоді з нами, не воювали у 2014 році, бо були тоді ще замолоді. Хоч їхали незрозуміло куди, але їхали дуже швидко. Якщо раніше шлях через усю Україну займав 2-3 дні, то тоді ми приїхали за півтора. О 3-й годині почалося вивантажування техніки, а в четвертій почали літати літаки. Зрозуміли – почалось. Були і в Харківській області й в Луганській, а вночі під дощем поїхали безпосередньо у Волноваху. Попри те, що був дощ, холод, усі як один їхали на броні на виконання завдання. Поки добрались до самої Волновахи, вийшли з трьох котлів. Але ми про них тоді не знали. Деколи надходила інформація, що по дорозі там вже стоять танки противника, то ми їх обходили лісами, через посадку і вдалось вибратись. За перші чотири дні у нас був лише один 300-й", – пригадує Антон. 

Якщо будемо всі боятись цієї війни, то не зможемо виграти.

На самому початку повномасштабної війни на плечі Карого лягла величезна відповідальність. Коли командира роти було поранено, 22-річний старший лейтенант взяв на себе командування підрозділом.

"Я не відступив, адже розумів, що хтось мусить вести людей. Якщо будемо всі боятись цієї війни, то не зможемо виграти. Хоча тоді було настільки все незрозуміло, що і де робиться. Зв'язку не було, ми не розуміли багато моментів, але мали задачі і їх треба було виконувати й виконували їх по максимуму. За свої дії в перші дні, коли добровільно взяв на себе відповідальність керувати ротою згодом і отримав орден Богдана Хмельницького. Просто в такій складній ситуації не кожен готовий взяти на себе такий тягар – відповідати за ще більшу кількість людей.

Читайте також: Герої України. "Коли нищу ворога, виникає ще більше обурення і злості до нього", – боєць 10 бригади "Едельвейсів" Дідик

На той час, коли я виконував обов'язки командира роти, у нас був фронт 10 кілометрів для роти. Це – немало. На той час із моїх штатних залишалось 40 військових (адже були і 200-ті, і 300-ті здебільшого), а ще 150 прикордонників. Але ми навіть гадки не мали відходити, виконували наказ до останнього. На жаль, втрати були, але вони були мінімальними. Дуже радий, що взагалі звідти вийшли, бо в перші дні боїв думали, що не повернемось", – згадує 22-річний офіцер.

Або робиш свою роботу, або помреш

Коли прилітає пакет градів і ти залишаєшся живим, майже ніяких емоцій чомусь не залишається. Нема часу думати.

Антон каже, що емоційно зараз певним чином навіть легше, ніж було до повномасштабного вторгнення.

"Спершу емоції були незрозумілі, бо ніколи ще такого не переживав. В зоні ООС летіло по мені два снаряди з СПГ. То трусило два дні, відійти не міг. Думав: мене ж мало не вбило. А тепер, коли прилітає пакет градів і ти залишаєшся живим, майже ніяких емоцій чомусь не залишається. Немає часу думати. Розумієш, що це все твій обов'язок. Знаєш, що саме це маєш робити й вибору в тебе нема. Або ти це робиш, або ти помреш. Так само я вчу людей: "ви маєте знати свою роботу і робити її, тоді все буде добре", – каже старший лейтенант. 

Коли говорить про ворогів, наголошує на їхній тактиці, а вірніше її відсутності. Чого противник точно не шкодує, то це людей, у тому числі своїх.

"Запам'яталися перші дні, коли були у Волновасі. Там просто "м'ясо" було. Не знаю, які там підрозділи були, чи російські, чи "ЛДНР", але піхота просто йшла на смерть, а за ними вже їхала техніка. Піхота виявляла вогневі точки, а техніка їх знищувала. Після нашого відходу росіяни забрали з поля бою три повні "Урали" своїх 200-х, ми бачили це з дрона. Тобто їхні безповоротні втрати склали близько роти, а поранених, за статистикою, зазвичай утричі більше. Через місяць-два війни, коли ми були на завданні на Донеччині та Луганщині, то там вже іноді можна було побачити якусь тактику, було трохи менше "м'яса", – розповідає Антон.

Військовий пригадує, якось взяли в полон танкіста. Завдяки уважності здалеку побачили чоловіка в цивільному, з сумкою через плече. Сумку той не закрив і було видно, що в ній був пістолет Макарова. Карий скрутив його, забрав зброю і допитав. Каже, окупанти — наче під наркотиками, нічого не відчувають, дивляться скляними очима.

Коли побачив перших загиблих мирних жителів в містечку Бугас, тоді емоції вирували. Я не думав, що війна отака.

"До них в будь-якому випадку є лише відчуття ненависті. Звичайно, з часом звикаєш до смертей. Але загибель військових так не сприймаєш як смерть цивільних, особливо дітей. Коли побачив перших загиблих мирних жителів в містечку Бугас, тоді емоції вирували. Я не думав, що війна отака. Ми їхали в одну сторону, діти нам ще махали руками, вітались з нами. А коли вертались назад, то на місці магазину ракета чи з граду, чи зі смерчу і просто спалена руїна. За пів дня не стало сім'ї: двох батьків і двох дітей. Назад ми повертались вже вночі, біля магазину підсвітили ліхтариком у вибоїну і побачили обвуглені тіла. Це – жахливий спогад. Після такого хочеться ще більше працювати, аби їх знищити. Руки не опускаються, а навпаки, швидше підіймаються", – наголошує офіцер.

Читайте також: Герої України.  "На порятунок є дві хвилини" – військовий медик Фреді, який вивіз із поля бою понад сто бійців

Підтримка місцевого населення додає сил

Антон каже, що особливо надихає захисників України, дає їм сили продовжувати бої, підтримка місцевого населення. 

"Навіть якщо говорити про банальні питання, наприклад, випрати одяг, адже нам потрібно це також робити. Вони самі підходять, запитують, пропонують допомогу. Ми були цим приємно вражені. Це приємно впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців. 

Також допомагає те, що волонтери підтримують, багато авто нам доставили, на яких ми фактично врятували десятки життів, бо вчасно і швидко вивозили "трьохсотих". Я також за свої кошти купував сюди для нас авто – досі їздить, врятувало десятки життів. Добре, що техніка була, бо чимало згоріло в перші дні, лише у Волновасі сім машин спалили. Автотехніка хоч і була, але вона ж не довговічна", – розповідає військовий. 

Карий абсолютно впевнений у перемозі. Хоча достеменно не знає, що робитиме після неї.

"Кожного разу в мене інші думки, як це буде після перемоги. Спочатку казав, що кину армію і буду щось своє, для душі робити. А зараз переконаний, буду далі виконувати свою роботу, оскільки мушу її виконувати. Я йшов в армію з думкою, щоб змінити її на краще, аби все було в Україні добре", – каже захисник України.  

Еспресо продовжує серію розповідей про Героїв України, які боронили та боронять країну від російських загарбників. Більше історій читайте в нашій однойменній рубриці "Герої України".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
ЗСУ
Військові новини
Герої України
Читайте також:
27 липня, 2022 середа
Знайшли зброю, готівку та проросійські книжки: СБУ та НАБУ затримали керівника охорони народного депутата
Ліз Трас та Ріші Сунак під час теледебатів
26 липня, 2022 вiвторок
Під час дебатів кандидатів на посаду прем'єра Великої Британії трапився нещасний випадок. Знепритомніла ведуча
обстріл Росією Київщини
28 липня, 2022 четвер
Обстріл Росією Київщини: постраждали 15 людей, ракети влучили у військову частину
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.06
    Купівля 39.06
    Продаж 40.04
  • EUR
    Купівля 39.3
    Продаж 40.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
28 липня
17:20
Ексклюзив
Давід Стулік
В Європі восени почнеться політичний землетрус, - аналітик Стулік
17:13
Виступ Зеленського у Раді в День Державності
Зеленський анонсував створення в Україні Коледжу Європи, що готуватиме чиновників для роботи у структурах ЄС
17:10
британія україна
Понад 100 тис. українців приїхали до Британії з початку повномасштабної війни
17:02
Катерина Тіхонова
Поїздку глави МЗС Бельгії до Криму оплатив фонд доньки Путіна, – ЗМІ
16:55
Верховна рада
Рада ухвалила закон про надання особливих гарантій полякам в Україні
16:50
Науседа вручив Зеленському Орден Вітовта Великого
Президент Литви Науседа вручив Зеленському Орден Вітовта Великого - найвищу нагороду країни
16:38
соняшникова олія
Індія відновить імпорт соняшникової олії з України, оскільки відкрилися українські морські порти, - Bloomberg
16:31
Ексклюзив
Нафтогаз
Дефолту Нафтогазу можна було уникнути, - ексуповноважена АМКУ
16:28
OneRepublic виступили з українським прапором на концерті у Торонто
16:21
Оновлено
обстріл ракета
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому: 5 людей загинуло, 25 отримали поранення
16:09
МЗС України
ЄС має завдати удару у відповідь на насмішки і газовий шантаж РФ, - МЗС
16:08
Росія
Цьогоріч населення Росії скоротилось уже на 600 тис., села вимирають, а народжуваність впала до рівня XVIIІ століття, - дані Росстату
16:03
Ексклюзив
переговори України з Росією
Росія зацікавлена в перемовинах, адже наразі вона захопила максимум території, яку надалі втрачатиме, - дипломат Хара
16:00
Лоуренс Бун
На кону майбутнє України та ЄС: міністерка уряду Франції Бун заявила, що Україна повинна перемогти у війні
15:53
Ексклюзив
Антонівський міст
Окупанти вже не можуть переміщувати військові вантажі по Антонівському мосту, - голова Херсонської облради Самойленко
15:42
Франція
Франція з 1 серпня скасовує всі карантинні обмеження
15:42
тіла російських окупантів
Понад 75 тис. відправлених на війну в Україну росіян загинули або поранені, - США
15:36
Ексклюзив
Ракетний удар
У Кропивницькому люди часто нехтують повітряними тривогами, - депутат райради
15:34
Ексклюзив
ЗСУ танк
Ця війна показала використання танків у досить незвичних ситуаціях, - підполковник у відставці Саламаха
15:32
інтернет
Збитки українського телеком-ринку становлять $2,6 млрд, - Світовий банк
15:29
Квіткове панно на честь Азову, Київ
У Києві на честь "Азову" створили квіткове панно
15:28
Оновлено
обстріл Росією Київщини
Обстріл Росією Київщини: постраждали 15 людей, ракети влучили у військову частину
15:07
Міжнародний сервіс підтримує економіку України та допомагає переселенцям
15:06
Хаджа Лабіб
Підтримала Україну і засудила РФ: очільниця МЗС Бельгії Лябіб, яка незаконно їздила до Криму, написала листа Кулебі
15:04
В обіг увійшла нова марка "Доброго вечора, ми з України!"
Укрпошта ввела в обіг нову марку "Доброго вечора, ми з України!"
14:51
Петро Порошенко
Порошенко: держава має сприяти переходу громад від церкви окупанта до Православної Церкви України
14:48
Буча геноцид труп
США доручили розслідувати воєнні злочини Росії в Україні "мисливцю на нацистів" із 37-річним стажем
14:40
паспорт
У Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження іспиту для отримання громадянства України
14:25
Матті Маасікас
"Сил та мужності": посол ЄС привітав призначення нового керівника САП
14:25
Ексклюзив
M142 HIMARS
Крим не визнано російським, так чому ми не можемо вдарити по Чорноморському флоту РФ? - дипломат Хара
14:06
Ексклюзив
росія прапор занепад
Є консолідоване світове рішення на пониження геополітичного статусу Росії, а не на її розвал, - військовий експерт Черник
14:03
Криворізька ТЕС
Україна відновила 31% пошкоджених рашистами об'єктів теплопостачання
14:00
Сейм Латвії
Уряд Латвії схвалив надання Україні додаткової військової допомоги
13:59
Сенат США
Сенат США закликав Держдеп визнати Росію спонсором тероризму за дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні
13:54
Олег Ніколенко
"Радимо бути на боці переможців": МЗС України відповіло фанатам "Фенербахче", які скандували "Владімір Путін" у матчі проти "Динамо"
13:42
ракети великої дальності ATACMS
У США підтримують передачу ракет великої дальності ATACMS для України
13:40
Ексклюзив
Ворог не покидає думки окупувати Донеччину, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
13:40
поранений окупант
У лікарню Маріуполя привезли велику кількість поранених окупантів, - радник мера
13:31
Оновлено
Метро Київ
У київському метро знову запрацювала оплата за проїзд банківською картою
13:20
Латвія
Рига відреагувала на претензії РФ щодо тиску на росіян, які в'їжджають до Латвії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV