Гетманцев розповів про підготовку законопроєкту щодо нового тимчасового податку
Данило Гетманцев, народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомив про законопроєкт, який буде розглядатися у Верховній Раді найближчими тижнями, щодо оподаткування надприбутків банків
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Я думаю, що протягом двох тижнів ми його будемо обговорювати, а потім рекомендуємо для першого читання. Цей законопроєкт про оподаткування надприбутків банків. Річ у тім, що протягом 2022 і 2023 років так звані процентні прибутки банків зросли достатньо істотно. Процентний прибуток - це різниця між тим відсотком, який банк виплатив, і тим відсотком, який банк отримав. Це відбулося в основному із-за купівлі комерційними банками так званих депозитних сертифікатів Національного банку України та державних цінних паперів. І звідти виникає цей додатковий прибуток, який тільки за перше півріччя цього року складає понад 90 млрд грн. Цей прибуток зріс порівняно з минулим роком на 75%", - зауважив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
Данило Гетманцев пояснив, що депозитні сертифікати, як і державні цінні папери, - це високоліквідні, стабільні, надійні інструменти, які ніяким чином не пов'язані з ризиками. І вкладання грошей у ці інструменти не потребує від комерційних банків якихось комерційних зусиль, додаткового бізнес-процесу чи комерційної діяльності, яка б створювала додану вартість. Це просте переміщення грошей від комерційного банку до Національного банку, у якого ці гроші у повній безпеці, захищені від будь-яких ризиків.
"Тому цей надприбуток не є наслідком якоїсь постійної ділової активності комерційних банків. Якщо говорити про 93 млрд грн за перше півріччя, то до кінця року це буде вдвічі більше. Ми можемо сказати що десь приблизно 10 млрд грн отримує державний бюджет, передусім армія. Бо ті гроші, які ми стягуємо в якості податків, сьогодні йдуть на армію. Ми пропонуємо ввести 5% додатковий податок на зазначений чистий процентний дохід терміном на три роки, тобто він тимчасовий і пов'язаний саме зі збільшенням такого прибутку банківської системи", - зазначив Гетманцев.
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