Головна мотивація російської армії - це трофеї, - очільник Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Тимочко
Бажання легкої наживи під час війни в Україні у російській армії перемогло
Про це сказав у ефірі Еспресо голова Ради резервістів командування сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
"Їхнє завдання, коли вони прийшли - мотивація яка? Визволення України, та вони не розуміли, що це таке апріорі. Навіть не бабло, трофей. Це армія окупанта, яка йшла брати трофей. І от власне ця ситуація, коли виникла ситуація трофеїв - якщо вони йшли в наступ, захоплювали нові території і завжди мали джерело постійного пограбунку, а коли їх зупинили - почалось "грабуй награбоване" і пішов конфлікт", - зазначив він.
За словами Тимочка, цей конфлікт відбувається не лише між бурятами і кадирівцями, це між офіцерами та підрозділами.
"Ми бачили, як вони частину техніки зняли, перекинули в Білорусь, щоб перевозити награбоване додому. Ми знаємо, скільки конфліктів було між бійцями і командирами, бо знімали техніку логістичну. Це продемонструвало, що їхня армія попри все, попри страх перед старшим командиром - насправді бажання легкої наживи перемогло", - підсумував офіцер.
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