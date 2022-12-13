Усі зібрані під час благодійних торгів кошти перерахують до фонду UNICEF Україна на підтримку дітей та сімей, які постраждали від війни, повідомили у пресслужбі британської команди.

На аукціон виставлено особисті речі гонщиків та сувеніри:

Гоночний костюм, топ Nomex і рукавички з автографами чотириразового чемпіона Формули-1 Себастьяна Феттеля;

Креслення боліда Aston Martin AMR22 і мініатюру його колісного диска;

Фрагмент антикрила боліда Jordan з підписом бразильського пілота Рубенса Баррікелло.

На момент публікації матеріалу зібрано майже 9,5 тис. фунтів стерлінгів.

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