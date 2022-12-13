Гоночний костюм і автограф чемпіона: команда Формула-1 Aston Martin організувала аукціон на підтримку України
Аукціон, на якому виставлені шість унікальних лотів з підписами відомих гонщиків та чемпіонів королівських перегонів, триватиме до 16 грудня
Усі зібрані під час благодійних торгів кошти перерахують до фонду UNICEF Україна на підтримку дітей та сімей, які постраждали від війни, повідомили у пресслужбі британської команди.
На аукціон виставлено особисті речі гонщиків та сувеніри:
- Гоночний костюм, топ Nomex і рукавички з автографами чотириразового чемпіона Формули-1 Себастьяна Феттеля;
- Креслення боліда Aston Martin AMR22 і мініатюру його колісного диска;
- Фрагмент антикрила боліда Jordan з підписом бразильського пілота Рубенса Баррікелло.
На момент публікації матеріалу зібрано майже 9,5 тис. фунтів стерлінгів.
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