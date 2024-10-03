Порушує законодавство ЄС: Єврокомісія подає на Угорщину до суду через закон про "захист суверенітету"

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

У ЄК пояснюють, що відповідно до угорського закону, в країні створюють Офіс захисту суверенітету. Його мета - розслідування конкретної діяльності, що, як стверджуються, здійснюється в інтересах іншої держави чи іноземного органу, організації чи фізичної особи, які можуть порушити чи загрожувати суверенітету Угорщини.

Зазначено, що в лютому цього року Європейська комісія надіслала Будапешту лист про порушення прав і законодавства ЄС.

Натомість Угорщина запевнила, що її закон про "захист суверенітету" не порушує європейське законодавство, а побоювання блоку - необґрунтовані.

"Після ретельної оцінки відповіді угорської влади Європейська комісія стверджує, що більшість виявлених скарг досі не були розглянуті", - резюмують у повідомленні.