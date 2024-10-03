Порушує законодавство ЄС: Єврокомісія подає на Угорщину до суду через закон про "захист суверенітету"
Європейська комісія подає позов проти Угорщини до Суду ЄС через її закон про "захист суверенітету", оскільки вважає, що він порушує право блоку
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
У ЄК пояснюють, що відповідно до угорського закону, в країні створюють Офіс захисту суверенітету. Його мета - розслідування конкретної діяльності, що, як стверджуються, здійснюється в інтересах іншої держави чи іноземного органу, організації чи фізичної особи, які можуть порушити чи загрожувати суверенітету Угорщини.
Зазначено, що в лютому цього року Європейська комісія надіслала Будапешту лист про порушення прав і законодавства ЄС.
Натомість Угорщина запевнила, що її закон про "захист суверенітету" не порушує європейське законодавство, а побоювання блоку - необґрунтовані.
"Після ретельної оцінки відповіді угорської влади Європейська комісія стверджує, що більшість виявлених скарг досі не були розглянуті", - резюмують у повідомленні.
- У листопаді минулого року керівна партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана подала законопроєкт, згідно з яким Угорщина планує створити агентство для виявлення іноземних впливів у країні ЄС.
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