Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Медіа мають допомогти суспільству зрозуміти різницю між правдою та брехнею, - Анастасія Равва на конференції ОБСЄ
Пресреліз

Медіа мають допомогти суспільству зрозуміти різницю між правдою та брехнею, - Анастасія Равва на конференції ОБСЄ

3 жовтня, 2024 четвер
15:50
Суспільство Анастасія Равва на конференції ОБСЄ з людського вимір

Генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва стала спікером конференції ОБСЄ з людського виміру, яка відбувається з 30 вересня по 11 жовтня у Варшаві, і розповіла про боротьбу із дезінформацією та саморегуляцію

Зміст

2 жовтня вона виступила в дискусійній панелі "Медіаграмотність та саморегуляція журналістів", де обговорювалось, які інструменти застосовує Україна для боротьби з дезінформацією і пропагандою, як відбувається процес саморегуляції медіа, що необхідно для посилення незалежності медіа та про важливість запровадження гендерної політики.

В цій панелі також взяли участь Галина Петренко, директорка ГО "Детектор медіа"; Ольга Прокопенко, керівниця медіапроєкту Програми підтримки ОБСЄ для України та Пол Фралей (Paul Fraleigh), консультант з гендерних питань Програми підтримки ОБСЄ для України. 

У своєму виступі Анастасія Равва зазначила, що окрім прямої військової агресії проти України, Росія також веде гібридну війну проти України та Заходу. Ця війна включає дезінформацію, фейкові новини, ботоферми в соціальних мережах, кібератаки та інше. Чимало українських ЗМІ стикалися з російськими кібератаками, і Еспресо не є винятком. 

“Наші технічні спеціалісти захищають від хакерських атак, а журналісти – від гібридних. Ми використовуємо багаторівневу систему перевірки інформації на достовірність. Наші аналітики, редактори та журналісти ретельно перевіряють джерела інформації перед публікацією. Ми також навчаємо нашу аудиторію тому, як розпізнавати правдиву інформацію та уникати дезінформації та пропаганди”, - розповіла Анастасія Равва. Мільйони переглядів на ТБ і YouTube має програма “Хроніки інформаційної війни”, з аналізом російських наративів, дезінформаційних кампаній і спростуванням фейків, які вони поширюють.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські пропагандисти також поширюють дипфейки з українськими високопоставленими державними діячами. Найчастіше в таких роликах використовується образ Володимира Зеленського або колишнього головнокомандувача ЗСУ Залужного. 

“Крім здорового глузду, перевірки джерела, ми також використовуємо низку технічних засобів для перевірки відео чи фото. Програми для виявлення слідів ШІ у відео, зображеннях або текстах є важливим інструментом”, - розповіла генпродюсерка Еспресо. 

Вона нагадала, що ще одним джерелом фейкових новин є соціальна мережа Telegram: анонімні канали, які працюють там, є серйозним викликом як для ЗМІ, так і для суспільства. "Власники цих каналів невідомі, і вони не несуть відповідальності за поширену інформацію: в Telegram вона поширюється швидше, ніж у ЗМІ, і читачі не встигають аналізувати джерела, дуже легко стаючи жертвами дезінформації.  Крім того, Росія використовує анонімні Telegram-канали для поширення ІПСО та впливу на українське суспільство", - підкреслила Анастасія Равва і нагадала, що парламент вже підготував законопроєкт щодо регулювання Telegram в Україні, щоб зупинити поширення дезінформації та фейкових новин на платформі.

“Відповідальні українські ЗМІ мають не лише доносити до аудиторії надійні та перевірені новини, а й навчати медіаграмотності. Самостійно зупинити величезну російську пропагандистську машину дуже важко. Однак ми можемо допомогти нашому суспільству зрозуміти різницю між правдою та брехнею”, - наголосила спікерка.

Еспресо є одним із провідних учасників процесу запровадження та розвитку саморегуляції на українському медіаринку: у серпні на всіх платформах бренду була запроваджена політика гендерної рівності, ставши ключовою частиною редакційної політики.

"Еспресо – це медіа, народжене під час Революції Гідності, для нас важливо дотримуватися цінностей європейського суспільства, особливо свободи слова, прав людини та рівності. Медіа мають бути рушійними силами важливих соціальних змін. Це позитивний приклад для всього медіаринку України. Чим більше медіа дотримуватиметься цих принципів, тим ближче Україна наблизиться до приєднання до європейської родини", - підкреслила Анастасія Равва.

10-денна конференція ОБСЄ з людського виміру присвячена обговоренню стану прав людини та основних свобод. Конференція забезпечує платформу для оцінки виконання зобов’язань ОБСЄ у сфері людського виміру.

Теги:
Еспресо.TV
еспресо
Читайте також:
Пожежа у Росії через атаку дронів
Автор Марина Клюєва
30 вересня, 2024 понедiлок
"Мало сумнівів у тому, що наш удар не досягнув мети": Defense Express про атаку на ворожий арсенал "Котлубань"
Сергій Наєв
Автор Артем Лагутенко
1 жовтня, 2024 вiвторок
"Перш ніж наступати, ми маємо вичерпати ресурси ворога": генерал-лейтенант Наєв про можливість контрнаступу
Антоніу Гутерреш
Автор Катерина Єсікова
2 жовтня, 2024 середа
Ізраїль оголосив Гутерреша персоною нон грата. Генсек ООН відреагував
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.35
    Продаж 46.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
3 жовтня
16:48
В Україні до 15 років засудили брата й сестру, які діяли на Харківщині для розвідки РФ
16:48
На Харківщині лісова пожежа знищила селище: четверо людей згоріли живцем
16:25
Сергій Рябков
У МЗС РФ заявили, що "не бачать можливості для прямих контактів із Києвом"
16:17
Курськ
Росіяни обстрілюють населені пункти Курської області, де немає українських військ, - ОТУ "Сіверськ"
16:14
Оновлено
РФ вдарила по прикордонному селу на Чернігівщині: троє загиблих, серед них дитина
16:06
YAKTAK та Святослав Вакарчук презентували спільну пісню "На нічному небі"
16:03
OPINION
Демографічна стратегія ціною в 4 млн життів
16:02
Володимир Зеленський
"Життя важливіші, ніж будь-які забудови": Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледара
15:55
Оновлено
Telegram
У Telegram стався масштабний збій: месенджер відновлює роботу
15:44
Ексклюзив
НАТО
Тримаємо кулаки, що українська дипломатія зможе зрушитися в цьому напрямку: експерт Жмайло про вступ до НАТО
15:38
діти, злочини росії
Депортація 31 української дитини до РФ під керівництвом Пушиліна: шістьох дітей вдалося повернути
15:28
ЗРК Patriot
Україна отримала від Румунії ЗРК Patriot
15:12
Оновлено
Володимир Зеленський і Марк Рютте
Новий генсек НАТО Рютте прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
15:02
Борис Джонсон
BBC скасувала інтерв'ю Джонсона через помилку ведучої
14:49
На Хмельниччині унаслідок російських атак пошкоджено 12 бібліотек
Через російську агресію в Україні пошкоджено 1169 об’єктів культурної спадщини
14:41
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:32
За мотивами мультсеріалу 1990-х "Невгамовні" знімуть фільм
14:26
Динамо, Ліга чемпіонів
"Гоффенгайм" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
14:17
Ексклюзив
Брати Гадюкіни
У Львові презентуватимуть книгу про "Братів Гадюкіних" та їхнього лідера Сергія Кузьминського, - нардеп В'ятрович
14:02
OPINION
Магічна свідомість шкодить фокусникам
13:58
«АТЕШ» фиксирует транспортировку ракет к комплексу ПВО С-300 в Крыму
Партизани "Атеш" зафіксували транспортування ракет для ППО поблизу Керченського мосту
13:51
Ексклюзив
Ален Берсе
Новий Генсек Ради Європи проявляє себе правильно стосовно України, - кореспондентка Висоцька
13:50
ПАРЄ
ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
13:40
BookForum у Запоріжжі змінив назву на "Читай Форум" після обурення львівських колег
13:32
Вода
Через ворожі обстріли Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка залишиться без води
13:27
Українські правоохоронці оголосили підозру власнику компанії з РФ, що виготовляє БПЛА "Ланцет" та Zala
13:19
лукашенко, 9 травня 2023
До повітряного простору Білорусі залетіли 3 "шахеди", - "Гаюн"
13:07
Ексклюзив
дрон, БПЛА
Полегшить українським БПЛА польоти над РФ, - військовий ЗСУ Варченко про знищення ворожої РЛС "Небо-М"
13:05
OPINION
Освіта за кордоном: як Україна втрачає своїх дітей
12:56
Смерть зірки "Друзів" Перрі від передозування: лікар Марк Чавес визнав себе винним
12:53
Швейцарія виділить 1, 55 млрд євро на проєкти відновлення в Україні
12:41
Дмитро Лубінець
РФ скоїла в Україні понад 4700 злочинів проти довкілля на $64 млрд, - Лубінець
12:31
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Укренерго скасувало аварійні вимкнення світла на Харківщині та Полтавщині - на Сумщині діють обмеження
12:23
Португальський художник Рапозо створив на піску роботу, присвячену Україні
12:21
Оновлено
обстріл, ППО
Під ударом склади з КАБами: українські БПЛА вночі атакували військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ
12:12
За допомогою клею та ґрунту: росіяни почали по-новому маскувати міни ПФМ-1 "Пелюстка"
12:02
Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту та нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
12:01
OPINION
Плани Заходу: вовки відносно ситі, і вівці відносно цілі
11:45
ПАРЄ
"Нагадувало дієту в Освенцимі": звільнені з полону РФ українці розповіли ПАРЄ про російські тортури
11:42
собаки
Кримінальну відповідальність за тілесні ушкодження, завдані собаками, несе власник тварин, - Верховний Суд
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV