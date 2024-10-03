Медіа мають допомогти суспільству зрозуміти різницю між правдою та брехнею, - Анастасія Равва на конференції ОБСЄ

2 жовтня вона виступила в дискусійній панелі "Медіаграмотність та саморегуляція журналістів", де обговорювалось, які інструменти застосовує Україна для боротьби з дезінформацією і пропагандою, як відбувається процес саморегуляції медіа, що необхідно для посилення незалежності медіа та про важливість запровадження гендерної політики.

В цій панелі також взяли участь Галина Петренко, директорка ГО "Детектор медіа"; Ольга Прокопенко, керівниця медіапроєкту Програми підтримки ОБСЄ для України та Пол Фралей (Paul Fraleigh), консультант з гендерних питань Програми підтримки ОБСЄ для України.

У своєму виступі Анастасія Равва зазначила, що окрім прямої військової агресії проти України, Росія також веде гібридну війну проти України та Заходу. Ця війна включає дезінформацію, фейкові новини, ботоферми в соціальних мережах, кібератаки та інше. Чимало українських ЗМІ стикалися з російськими кібератаками, і Еспресо не є винятком.

“Наші технічні спеціалісти захищають від хакерських атак, а журналісти – від гібридних. Ми використовуємо багаторівневу систему перевірки інформації на достовірність. Наші аналітики, редактори та журналісти ретельно перевіряють джерела інформації перед публікацією. Ми також навчаємо нашу аудиторію тому, як розпізнавати правдиву інформацію та уникати дезінформації та пропаганди”, - розповіла Анастасія Равва. Мільйони переглядів на ТБ і YouTube має програма “Хроніки інформаційної війни”, з аналізом російських наративів, дезінформаційних кампаній і спростуванням фейків, які вони поширюють.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські пропагандисти також поширюють дипфейки з українськими високопоставленими державними діячами. Найчастіше в таких роликах використовується образ Володимира Зеленського або колишнього головнокомандувача ЗСУ Залужного.

“Крім здорового глузду, перевірки джерела, ми також використовуємо низку технічних засобів для перевірки відео чи фото. Програми для виявлення слідів ШІ у відео, зображеннях або текстах є важливим інструментом”, - розповіла генпродюсерка Еспресо.

Вона нагадала, що ще одним джерелом фейкових новин є соціальна мережа Telegram: анонімні канали, які працюють там, є серйозним викликом як для ЗМІ, так і для суспільства. "Власники цих каналів невідомі, і вони не несуть відповідальності за поширену інформацію: в Telegram вона поширюється швидше, ніж у ЗМІ, і читачі не встигають аналізувати джерела, дуже легко стаючи жертвами дезінформації. Крім того, Росія використовує анонімні Telegram-канали для поширення ІПСО та впливу на українське суспільство", - підкреслила Анастасія Равва і нагадала, що парламент вже підготував законопроєкт щодо регулювання Telegram в Україні, щоб зупинити поширення дезінформації та фейкових новин на платформі.

“Відповідальні українські ЗМІ мають не лише доносити до аудиторії надійні та перевірені новини, а й навчати медіаграмотності. Самостійно зупинити величезну російську пропагандистську машину дуже важко. Однак ми можемо допомогти нашому суспільству зрозуміти різницю між правдою та брехнею”, - наголосила спікерка.

Еспресо є одним із провідних учасників процесу запровадження та розвитку саморегуляції на українському медіаринку: у серпні на всіх платформах бренду була запроваджена політика гендерної рівності, ставши ключовою частиною редакційної політики.

"Еспресо – це медіа, народжене під час Революції Гідності, для нас важливо дотримуватися цінностей європейського суспільства, особливо свободи слова, прав людини та рівності. Медіа мають бути рушійними силами важливих соціальних змін. Це позитивний приклад для всього медіаринку України. Чим більше медіа дотримуватиметься цих принципів, тим ближче Україна наблизиться до приєднання до європейської родини", - підкреслила Анастасія Равва.

10-денна конференція ОБСЄ з людського виміру присвячена обговоренню стану прав людини та основних свобод. Конференція забезпечує платформу для оцінки виконання зобов’язань ОБСЄ у сфері людського виміру.