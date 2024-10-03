Удар РФ по Полтаві 3 вересня: у лікарні померла ще одна людина, кількість загиблих зросла до 59
У лікарні у четвер, 3 жовтня, померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Рівно місяць минув із дня страшної трагедії в Полтаві. На жаль, сьогодні у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 59.
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