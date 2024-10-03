Удар РФ по Полтаві 3 вересня: у лікарні померла ще одна людина, кількість загиблих зросла до 59

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Рівно місяць минув із дня страшної трагедії в Полтаві. На жаль, сьогодні у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 59.