У МЗС РФ заявили, що "не бачать можливості для прямих контактів із Києвом"
У російському МЗС заявили, що нібито не бачать можливості для прямих контактів з Україною, але "відкриті до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту"
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, пише російська служба Інтерфакс.
"Ми не бачимо можливості для якихось прямих контактів із Києвом, але водночас неодноразово підкреслювали, що Росія була і залишається відкритою до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту. Вітаємо висунення конструктивних і змістовних пропозицій від усіх країн, зокрема від учасників БРІКС, якщо вони враховують інтереси всіх сторін", - сказав Рябков.
На запитання про те, чи обговорювали в межах БРІКС Україну, заступник глави МЗС зазначив, що "в БРІКС обговорюють усі актуальні питання міжнародного порядку денного, і ситуація в Україні - одне з них".
Крім того, на його думку, "обговорення цієї проблематики продовжиться максимально інтенсивно, коли лідери зберуться в Казані".
Зазначимо, що раніше речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія не братиме участі у Саміті миру, але нібито готова до обговорення "справді серйозних пропозицій"
Про БРІКС
Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.
Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
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