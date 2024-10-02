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Головна Культура У США чоловік за $4 тис. купив гітару "з автографом Тейлор Свіфт" і розтрощив її, бо співачка підтримала Камалу Гарріс

У США чоловік за $4 тис. купив гітару "з автографом Тейлор Свіфт" і розтрощив її, бо співачка підтримала Камалу Гарріс

Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2024 середа
11:19
Культура Тейлор Свіфт

На благодійному аукціоні в Техасі чоловік заплатив $4 тис. за гітару, яку, як він думав, підписала Тейлор Свіфт, і розбив її, адже співачка використовує свій вплив, щоб робити політичні заяви

Зміст

Про це пише NBC News та Variety.

28 вересня в Техасі пройшов щорічний благодійний вечір Ellis County WildGame Dinner, на якому збирали гроші на підтримку аграрної освіти для місцевої молоді. На заході відбувся аукціон, серед лотів була гітара, яка, за повідомленнями низки ЗМІ, мала автограф популярної співачки Тейлор Свіфт.

Музичний інструмент за $4 тис. придбав 67-річний Гарі Естес. Коли чоловік вийшов на сцену, щоб забрати гітару, ведучий аукціону передав йому також молоток. Естес просто на сцені почав трощити її під радісні вигуки натовпу. Момент потрапив на відео, яке стало вірусним у X.

У коментарі NBC News 1 жовтня Естес наголосив, що не мав злого умислу, а також не має нічого проти Свіфт.

"Це був просто жарт на аукціоні, який ми проводили для збору грошей на допомогу дітям. І все. Це був просто жарт, який вони придумали на сцені, а ми його просто втілили", - сказав чоловік.

Представник заходу, який проводив аукціон, Крейг Меєр уточнив, що це був очевидний політичний жест.

"Тейлор Свіфт стала політичним символом, і це було щось на зразок легкого натяку на її політичні висловлювання та на те, що знаменитості використовують свій авторитет для впливу на політику", - пояснив Меєр.

Свіфт публічно підтримала віцепрезидентку Камалу Гарріс 11 вересня. Естес зазначив, що підтримує Трампа і був незадоволений підтримкою Свіфт Гарріс.

Меєр повідомив, що Ellis County WildGame Dinner та аукціон зібрали близько $250 тис., тому неважливо, що саме зробив Естес з гітарою, за яку заплатив.

Проте, як повідомило Variety джерело, наближене до компанії з продажу товарів Тейлор Свіфт, ця гітара не мала автографа співачки й не була сертифікованою офіційною гітарою, яку використовувала попзірка. Ellis County WildGame Dinner, яка проводила аукціон, надала гітару разом із вставкою з підписаним диском, але сама гітара не була підписана Свіфт.

Як популярність Тейлор Свіфт впливає на вибори у США

Американська співачка Тейлор Свіфт, яка має велику кількість фанатів, оголосила після дебатів, що підтримує Камалу Гарріс на президентських виборах у США. Її сторіс в Instagram, що містило посилання на урядовий сайт Vote.gov, привело понад 400 тис. нових відвідувачів на сайт з інформацією для виборців протягом 24 годин.

Після цієї заяви співачки кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив, що ненавидить попзірку.

Політичні погляди Свіфт були в центрі уваги з липня 2024 року. Вважається, що співачка має великий вплив на свою аудиторію, збираючи натовпи фанатів на своїх концертах та будучи для них прикладом для наслідування. 

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс після цього стала активно використовувати американську попзірку у своїй кампанії. У продажу зʼявився тематичний мерч, а національний комітет Демократичної партії оплатив зовнішню рекламу з відсиланням до туру попзірки Eras Tour та з цитатами з пісень Свіфт.

Спершу шанувальники очікували, що Свіфт оголосить про свою підтримку кандидата після поширення Дональдом Трампом у соцмережі фейкових зображень жінок у футболках із написом Swifties for Trump ("Фанатки Тейлор Свіфт за Трампа"). Проте співачка зберігала мовчання до вересня, хоча її шанувальники створили групу Swifties 4 Harris. Вони провели онлайн-мітинг, на якому зібрали $100 тис. на кампанію Камали Гарріс.

Теги:
Світ
музика
вибори президента
вибори у США
США
Камала Гарріс
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