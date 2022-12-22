“Гордий з того, що допомагаю українцям”: британський рятувальник поділився досвідом з відвідувачами Гончаренко центру

Зустріч із черкащанами відбулась у Черкаському Гончаренко центрі, куди британського вогнеборця запросила викладачка англійської мови Олеся Міненко. Закордонний гість поділився зі слухачами цікавими історіями з власного досвіду. Крім того, він провів практичне заняття з іноземної мови, пояснивши відмінності британської та американської англійської мови, а також особливості англійського гумору.

Наразі Джейсон Хал знаходиться в Україні, де навчає українських рятувальників, як долати наслідки російських обстрілів. У Черкасах він прочитав низку лекцій у Черкаському інституті пожежної безпеки, а незабаром попрямує до Києва, проводити заняття зі столичними працівниками ДСНС та студентами-пожежниками. “Я об’їхав багато українських міст, які постраждали від російської агресії. Був у Херсоні, Дніпрі, Кропивницькому, Запоріжжі, Миколаєві. Мені дуже подобається Україна. І я захоплююсь українцями, їхньою сміливістю та відчайдушністю. Щиро радію тому, що у мене є можливість бути тут і ділитися з українцями своїм досвідом”, - наголосив Джейсон Хал.

“Ми розвиваємо міжнародну співпрацю на всіх рівнях. І ми горді з того, що наші центри не лише надають можливість українцям безплатно вчити англійську, а ще й стають простором для взаємодії та обміну досвідом з іноземцями, які допомагають Україні вистояти в ці складні часи”, – наголосив засновник волонтерської мережі Олексій Гончаренко.

Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безплатної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.