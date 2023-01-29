Готуємося до всіх можливих подій, - Зеленський провів Ставку Головнокомандувача
У неділю, 29 січня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача де заслухав інформацію розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період
Про це глава держави написав у телеграмі.
Також, президент обговорив питання забезпечення ключових потреб армії для проведення операцій, що заплановані на 2023.
"Заслухали доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на Півдні. Розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період. Готуємося до всіх можливих подій. Обговорили питання забезпечення ключових потреб Сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік", - йдеться у повідомленні.
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