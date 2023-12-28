Греція пропонує Британському музею "великі скарби" за повернення скульптур Парфенону до Афін

Про це пише The Guardian.

Греція готова розлучитися з деякими зі своїх найбільших скарбів, щоб "заповнити порожнечу" в Британському музеї, якщо мармур Парфенону буде повернутий в Афіни. Обговорюючи кампанію з повернення шедеврів п’ятого століття до нашої ери, міністерка культури Греції Ліна Мендоні пообіцяла, що грецькі галереї музею в Лондоні ніколи не пустуватимуть.

"Наша позиція чітка. Якщо скульптури будуть об’єднані в Афінах, Греція готова організувати змінні виставки важливих старожитностей, які заповнять порожнечу", - заявила вона.

Відповідаючи на запитання, чи Лондон вимагав певні роботи, міністерка, яка є археологинею за освітою, наголосила, що переговори не стосувалися якихось конкретних артефактів.

Це вперше Мендоні продемонструвала, як далеко Афіни готові зайти, щоб компенсувати Британському музею передачу скульптур, які вважаються вершиною мистецтва класичної доби.

"[Вони] заповнять порожнечу, будуть підтримувати та постійно відновлюватимуть інтерес міжнародних відвідувачів до грецьких галерей Британського музею", — сказала Мендоні.

Разом з тим вона попередила, що "будь-яка угода та всі її деталі мають відповідати грецькому закону про культурну спадщину".

Існує припущення, що скарбом, який може запропонувати Греція, є золота похоронна маска Агамемнона, описана деякими істориками як "Мона Ліза передісторії".

Це найдовша культурна суперечка в Європі, і лише нещодавно обидві сторони почали говорити про партнерство. Нинішній голова Британського музею Джордж Осборн є першим керівником музею, який публічно визнав суперечки навколо зберігання старожитностей у Британському музеї. Музей купив їх у 1816 році у збанкрутілого лорда Елгіна, колишнього посла в Османській імперії, який сам виніс їх із храму Парфенон та інших місць афінського Акрополя за допомогою мармурових пил.

Спілкуючись з журналістами, Мендоні навела слова Г'ю Гаммерслі, члена парламенту XIX століття, який у 1816 році сказав Палаті громад, що рішення британського уряду придбати Скульптури шотландського дипломата були "актом грабунку".

Колекція Британського музею включає майже половину 160-метрового фриза Парфенона, який зображує процесію до храму на фестивалі Панафінеї на честь богині-войовниці Афіни, а також 15 скульптурних панелей і 17 фігур на фронтонах, які були частиною його унікального оздоблення.

"Парфенон, пам’ятка Всесвітньої спадщини, з його універсальним значенням вимагає своєї цілісності в місці [де були висічені скульптури] для того, для чого він був створений", - додала Мендоні.

У березні Ватикан повернув Греції три фрагменти скульптур, створених як частина храму Парфенон в Афінах. Мармур століттями перебував у папській колекції та музеях Ватикану.