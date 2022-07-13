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Григорій Козловський: З нетерпінням очікую на старт чемпіонату Української Прем’єр-ліги
Почесний президент футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорій Козловський поділився своїми думками щодо старту нового сезону
– З великою радістю прочитав інформацію від міністра спорту Вадима Гутцайта про те, що старт нового чемпіонату запланований на 23 серпня. По-перше, ми маємо вже конкретику. По-друге, ця дата є дуже символічною, адже український футбол повернеться на стадіони у день народження українського прапора і напередодні Дня Незалежності. Таким чином наша футбольна спільнота та вся країна демонструє усім нашу стійкість та непохитність. Попри усі спроби росії знищити нас Україна була, є і буде. І все це завдяки героїзму наших воїнів, їхнім подвигам. Низький уклін кожному, бо завдяки їм ми продовжуємо будувати плани на майбутнє, в тому числі, відновлювати спортивне життя в Україні.
Так, це буде нелегкий сезон, але водночас і особливий. Наші футболісти гратимуть в Україні, і це єдине правильне рішення. Таким чином клуби продемонструють єдність з українським народом. На жаль, на стадіонах не буде вболівальників, тим не менше потрібно зробити усе можливе, аби українці мали змогу дивитися матчі по телебаченню чи інтернеті. Попереду в нас багато приємних клопотів. З нетерпінням очікую на старт чемпіонату Української Прем'єр-ліги.
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