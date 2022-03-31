Про це повідомляє видання Медуза.

Росіянин Міхаїл Подівілов надіслав звернення у Слідчий комітет РФ з проханням "розслідувати злочинні дії Владіміра Путіна щодо розв'язування і проведення агресивної війни з Україною".

31 березня він отримав відповідь з відомства й опублікував його у своєму телеграм-каналі, а також на сайті видання TJ. Медуза поває цитату з відповіді Слідкому РФ: "Встановлено, що звернення не містить фактів і (або) достатніх даних, які б вказували на ознаки будь-якого протиправного діяння". Відповідь підписала старша слідча Лукоянова.



Медуза звертає увагу на той факт, що судячи з профілю Подівілова на сайті TJ, він також надсилав звернення до Генрпокуратури РФ з вимогою розпочати кримінальну справу проти Путіна, а також в адміністрацію президента РФ, - з вимогою "припинити братовбивчу війну з Україною".



Також Міхаїл Подівілов потрапив у поле зору ЗМІ, коли вийшов з одиночним пікетом до метро Луб'янка у Москві, тримаючи у руках кредитну картку "Мир". Поліцейські тоді не мали підстав для його затримання.





