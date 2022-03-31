Громадянин Росії звернувся у Слідком РФ з проханням розслідувати "злочинну діяльність Путіна"
У відповіді на це звернення йдеться про те, що слідство не знайшло ознак протиправних діянь
Про це повідомляє видання Медуза.
Росіянин Міхаїл Подівілов надіслав звернення у Слідчий комітет РФ з проханням "розслідувати злочинні дії Владіміра Путіна щодо розв'язування і проведення агресивної війни з Україною".
31 березня він отримав відповідь з відомства й опублікував його у своєму телеграм-каналі, а також на сайті видання TJ. Медуза поває цитату з відповіді Слідкому РФ: "Встановлено, що звернення не містить фактів і (або) достатніх даних, які б вказували на ознаки будь-якого протиправного діяння". Відповідь підписала старша слідча Лукоянова.
Медуза звертає увагу на той факт, що судячи з профілю Подівілова на сайті TJ, він також надсилав звернення до Генрпокуратури РФ з вимогою розпочати кримінальну справу проти Путіна, а також в адміністрацію президента РФ, - з вимогою "припинити братовбивчу війну з Україною".
Також Міхаїл Подівілов потрапив у поле зору ЗМІ, коли вийшов з одиночним пікетом до метро Луб'янка у Москві, тримаючи у руках кредитну картку "Мир". Поліцейські тоді не мали підстав для його затримання.
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